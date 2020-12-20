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أخبار العالم

بسبب سلالة كورونا الأكثر عدوى .. دول أوروبا تقطع خطوط الطيران مع بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:41 م
دول اوروبا تغلق حدودها
دول اوروبا تغلق حدودها أمام المسافرين من بريطانيا
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على صالح
بدأت الدول الأوروبية اليوم الأحد إغلاق حدودها أمام المسافرين من المملكة المتحدة ، بعد يوم من أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإغلاق شامل في لندن والمقاطعات المجاورة ، مشيرًا إلى مخاوف من نوع جديد سريع الانتشار لفيروس كورونا.


والقيود الجديدة في إنجلترا ، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل السبت وفرضت فعليًا الحجر الصحي على العاصمة ومناطق أخرى من باقي أنحاء البلاد ، هي أقسى الإجراءات التي يجب اتخاذها منذ إغلاق البلاد الأول في مارس.




وامتلأت محطات القطارات في لندن ليلة السبت بحشود من الناس يتدافعون لمغادرة المدينة. 


ووصف وزير الصحة في البلاد ، مات هانكوك ، يوم الأحد ، قطارات التعبئة تلك بأنها "غير مسؤولة بشكل واضح" مضيفا بقوله أيضًا إن القيود التي فرضها جونسون يمكن أن تكون سارية لأشهر.


وقالت هولندا، التي تشعر بالقلق من التدفق المحتمل للمسافرين من بريطانيا، إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا من الأحد حتى الأول من يناير، مشيرة إلى أن البديل الموجود في إنجلترا "يُعتقد أنه ينتشر بسهولة أكبر وبسرعة أكبر".


كما علقت إيطاليا السفر الجوي ، معللة بواجب حماية الإيطاليين ، وفرض مسؤولون بلجيكيون يوم الأحد حظرا لمدة 24 ساعة على القادمين من المملكة المتحدة عن طريق الجو أو القطار ، يمكن تمديده. 


وذكرت وسائل إعلام محلية أن دولًا أخرى تدرس أيضًا حظرًا مماثلًا ، من بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا.


وطلبت إسبانيا من الاتحاد الأوروبي استجابة منسقة لحظر الرحلات الجوية.


وقال مسؤولو النقل في إنجلترا إنهم سيزيدون عدد ضباط الشرطة الذين يراقبون المراكز مثل محطات السكك الحديدية لضمان القيام بالرحلات الأساسية فقط.


والطفرات الفيروسية ليست شائعة، وقال المسؤولون البريطانيون إن هذا البديل تم اكتشافه في حفنة من البلدان الأخرى. 


وظهرت سلالة جديدة معدية مماثلة من الفيروس في جنوب إفريقيا، والتي يبدو أنها تشترك في بعض الطفرات التي شوهدت في البديل البريطاني.


وقال موج سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، مستشار علمي للحكومة البريطانية، إن تقدير القابلية الأكبر للانتقال للمتغير البريطاني - وضع المسؤولون الرقم 70 في المائة - يعتمد على النمذجة ولم يتم تأكيده من خلال التجارب المعملية. 


وأضاف "بشكل عام ، أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من البيانات التجريبية". متابعا "لا يمكننا استبعاد حقيقة أن بعض بيانات قابلية النقل هذه قد تكون مرتبطة بالسلوك البشري."
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