القطار الكهربائى السريع و LRT والمونوريل.. التفاصيل الكاملة لمشاريع الجر الكهربائي الجديدة بمصر

تسعي وزارة النقل للتوسع لإنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.





في التقرير التالي نستعرض أبرز المشروعات التي تسعي الوزارة لإنشاءها في الفترة الحالية.









_ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)





_ ووجه وزير النقل مؤخرًا القائمين على المشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع.





_ كما وجه بان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.





_ يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة.





_ يحقق المشروع سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.





_ المشروع يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة





_ مخطط افتتاح المرحلة الأول والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021 .









_ يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعــــــدد 11 محطة.









_ المرحلة الثانية تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2).









_ بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 70%.









_ أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبًا حتى محطة التبادلية مع القطار السريع جنوب طريق القاهرة العين السخنة مارا بمحطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الإستراتيجية والمدينة الرياضية وذلك بطول 20 كم .









ثانيًا «مشروع المونوريل»









_ تنفذ الوزارة حاليًا أيضًا مشروع المونوريل في قطاعين





«الأول قطاع مونوريل العاصمة الإدارية»









_ يمتد المشروع بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة.





_ يبدأ من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.









_ جار حاليًا صب الخوازيق والأعمدة









«القطاع الثاني مونوريل 6 أكتوبر»









_ يبلغ طوله 42 كم وعدد محطات 12 محطة.





_ يبدأ من محطة واداي النيل بالمهندسين وحتى محطة المنطقة الصناعية ب ٦ أكتوبر وجار صب الخوازيق والاعمدة.









_ يبلغ أجمالى طول قطاعي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم بعدد34 محطة و يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب).









ثالثًا: «القطار الكهربائى السريع العين السخنة /العلمين»





_ يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة



