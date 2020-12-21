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حوادث

مصرع موظف دهسته سيارة طائشة بشارع الطيران فى مدينة نصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:45 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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كتب محمد صبري
لقي موظف بالمعاش مصرعه بعد أن دهسته سيارة مسرعة أثناء سيره بشارع الطيران بمدينة نصر، حيث تم ضبط السائق الهارب ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول من شرطة النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفى بشارع الطيران أمام عمارات مدينة التوفيق ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  .

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة " لاذ قائدها بالفرار " بمحل البلاغ اصطدمت بموظف بالمعاش ومقيم التوفيق ـ دائرة القسم مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي .

بسؤال نجل المتوفي موظف بشركة عقارات ومقيم  بذات العنوان أتهم قائد السيارة المشار إليها بالتسبب في وفاة والده .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها ماركة نيسان جوك فضي اللون وبحيازة عاطل ومقيم ـ الحي السابع ـ دائرة القسم " ملك زوجته " وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

باستهدافه بمحل إقامته تبين عدم تواجده ، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي .

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي .

تم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم  تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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