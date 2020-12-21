فوائد مهمة لـ حبوب لقاح النحل.. تعرف عليها

قال الدكتور باهر السعيد، إن خبز النحل أو ما يسمى "حبوب لقاح النحل" تحتوى على فؤاد لا تعد ولا تحصى، وتعد بديلًا للبروتين المصنع حيث أنها تحتوى أيضا على إنزيمات هاضمة ومساوية أيضًا لبروتين اللحوم.





وأضاف السعيد خلال لقائه ببرنامج فى الكبسولة المذاع على فضائية صدى البلد، أن خبز النحل يعد مضاد حيوى مهم وفعال لقتل البكتريا الضارة فى المعدة ويعمل على تزويد البكتريا النافعة فى الجسم ويعد ذلك من أهم العوامل التى تساعد فى زيادة مناعة الجهاز الهضمى.





وأكد "السعيد" أن حبوب لقاح النحل تعتبر منجم فيتامينات ومضادات أكسدة مهمة لزيادة المناعة خاصة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا ، حيث يحتوى خبز النحل على بروتين وهرمونات يحتجونها دائمًا بدلًا من اللجوء إلى الهرمونات المصنعة المضرة على الصحة، مشيرًا إلى أنه أيضًا يعمل على زيادة القدرة الجنسية والإنجابية عند الرجال.





وأشار "السعيد إلى أن خبز النحل من الأشياء الطبيعية التى تعمل على تنقية الكبد من السموم مضيفًا أنه يعد مضاد للالتهابات والفطريات والبكتريا بشكل جيد ويعمل على تقليل التورم والالتهاب.





وأكد "السعيد" أن خبز النحل من كنوز الطبيعة، فهو مميز لأعراض سن اليأس للسيدات، مضيفًا أنه أيضًا يقوم على تحسين المزاج ويسرع عمليات الشفاء فى الأمراض الجلدية.