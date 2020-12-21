فوائد مهمة لـ حبوب لقاح النحل.. تعرف عليها

قال الدكتور باهر السعيد، إن خبز النحل أو ما يسمى "حبوب لقاح النحل" تحتوى على فؤاد لا تعد ولا تحصى، وتعد بديلًا للبروتين المصنع حيث أنها تحتوى أيضا على إنزيمات هاضمة ومساوية أيضًا لبروتين اللحوم.
وأضاف السعيد خلال لقائه ببرنامج فى الكبسولة المذاع على فضائية صدى البلد، أن خبز النحل يعد مضاد حيوى مهم وفعال لقتل البكتريا الضارة فى المعدة ويعمل على تزويد البكتريا النافعة فى الجسم ويعد ذلك من أهم العوامل التى تساعد فى زيادة مناعة الجهاز الهضمى.
وأكد "السعيد" أن حبوب لقاح النحل تعتبر منجم فيتامينات ومضادات أكسدة مهمة لزيادة المناعة خاصة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا ، حيث يحتوى خبز النحل على بروتين وهرمونات يحتجونها دائمًا بدلًا من اللجوء إلى الهرمونات المصنعة المضرة على الصحة، مشيرًا إلى أنه أيضًا يعمل على زيادة القدرة الجنسية والإنجابية عند الرجال.
وأشار "السعيد إلى أن خبز النحل من الأشياء الطبيعية التى تعمل على تنقية الكبد من السموم مضيفًا أنه يعد مضاد للالتهابات والفطريات والبكتريا بشكل جيد ويعمل على تقليل التورم والالتهاب.
وأكد "السعيد" أن خبز النحل من كنوز الطبيعة، فهو مميز لأعراض سن اليأس للسيدات، مضيفًا أنه أيضًا يقوم على تحسين المزاج ويسرع عمليات الشفاء فى الأمراض الجلدية.