بسبب كورونا.. إغلاق أندية هيئة قناة السويس

كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله على الفيس بوك، بشأن اغلاق الاندية التابعة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأعلن مجلس إدارة نادي الجولف، اغلاق النادي، لمدة 10 ايام، بداية من اليوم الاثنين، وقالت الادارة عبر صفحتها الرسمية : " حرصا من النادي العام بهيئة قناة السويس على صحة و سلامة كافة رواد النادى واسرهم والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا يعتذر نادي الجولف عن استقبال الرواد وكافة الأنشطة الاجتماعية اعتبارا من اليوم".









واعتذر نادي الفروسية عن استقبال الرواد وكافة الأنشطة الاجتماعية اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 10 أيام، مكتفيا بتدريب اللاعبين دون حضور اولياء الامور.