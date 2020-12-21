كيف تحور كورونا في بريطانيا.. ومن أين جاءت السلالة الجديدة؟

خلال اليومين الماضين لم يكن هناك صوت يعلو على صوت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وجعلت المملكة المتحدة شبه معزولة عن العالم، مع تعليق الدول الرحلات الجوية معها، ويبقى السؤال، كيف تحور الفيروس؟





قال عالم فيروسات كبير إن احتمالية وجود "حالة صفر "لتفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا توضح مدى أهمية عملية الاختبار والتتبع للوقوف على ماهية المتغير الجديد في فيروس كورونا "كوفيد 19".





وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قال البروفيسور أندرو إيستون إن مشاهد محطات القطار المزدحمة خلال عطلة نهاية الإسبوع، وما تحمله من إمكانية الانتشار الفائق الأولي، أظهرت سبب كون المراقبة على مستوى بريطانيا أداة حاسمة في الجهود المبذولة لقمع الشكل المهيمن في فيروس كورونا.





تشمل النظريات حول كيفية ظهور المتغير شخصًا مصابًا أو أكثر لديهم اتصال اجتماعي واسع النطاق في منطقة مكتظة بالسكان عندما كانت القيود أقل صرامة في سبتمبر.





في بداية شهر ديمسبر الجاري، أعيد فتح المدارس لجميع الطلاب وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن الناس بحاجة إلى العودة إلى أماكن عملهم فعليًا.





وقال البروفيسور إيستون، من جامعة وارويك، إن "المراقبة هي كل شيء"، مع وجود نظام اختبار آمن من الفشل هو المفتاح لوقف انتشار المتغير المتحور.





وأثيرت علامات الاستفهام حول فعالية برنامج الاختبار والتتبع الحكومي الذي تبلغ قيمته 22 مليار جنيه إسترليني والذي تم الاستعانة فيه بمصادر خارجية لشركات خاصة.





وقال تقرير صادر عن مسؤول المراجعة الوطنية في وقت سابق من الشهر إنه تم إخطاء الأهداف بسبب أن موظفي تتبع جهات الاتصال يعملون بنسبة 1٪ فقط من الوقت.





ويُعتقد أن المتغير - الذي يقال إنه معدي أكثر بنسبة تصل إلى 70٪ - ربما يكون قد تطور لدى شخص أصيب بفيروس كورونا ثم كان لديه اتصال اجتماعي واسع النطاق، مما مكنه من الانتشار بسرعة.





وقال إيستون إن "نظام التتبع الجيد يدعم كل الحماية. إنها آلية ضرورية للسيطرة على الأشياء. إذا كنت ترغب في وقف الانتشار ، عليك أن تعرف مكان الفيروس وتشجع الناس على اتخاذ الإجراءات المناسبة".





وأضاف:"يوضح هذا الحدث أنك بحاجة إلى حملة قوية ونشطة للغاية يشاركها السكان أيضًا. إذا كنت لا تتلقى ردًا على مكالماتك ، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله".





أظهرت المشاهد المزدحمة في محطة كينجز كروس حيث فر الناس من لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع تعقيدات محاولة منع الطفرة من الانتشار من منطقة إلى أخرى.





تقع العاصمة في منطقة من المستوى الرابع ولكن احتمال وضع مناطق أخرى في أعلى القيود هو على البطاقات مع انتشار المتغير.