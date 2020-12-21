ميكانيكي العضلات ديزل يوضح أهمية المساج في رحلة فوز بيج رامي بالمحترفين.. صور

يحتاج لاعبو كمال الأجسام الاحترافيين إلى نوع خاص من المساج بشكل دوري، والتي يخضع لها ممدوح السبيعي الملقب بـ (بيج رامي) الحاصل على لقب مستر أولمبيا 2020، باستمرار، وخلال إقامته في مصر جمعته علاقة صداقة بمدرب الجلسات الاستشفائية محمد طارق الشهير بديزل ميكانيكي العضلات.





ويوضح ديزل لـ «صدى البلد» أن أبطال كمال الأجسام يخضعون لهذه الجلسات باستمرار وهي تختلف عن المساج الاسترخائي، ويخضع اللاعب لهذه الجلسات التي تكون قوية لأن العضلات تكون معرضة لضغط وبحاجة للتدريب القوي لتتخلص من اللاكتيك أسيد المتسبب في الشعور بالألم.





جمعت علاقة صداقة بين بيج رامي (مستر أولمبيا 2020) ومدرب المساج الشهير بديزل، ويقول في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "هو صديقي قبل سفره منذ 4 سنوات، والعام الماضي تواجد في مصر ولكن في الإسكندرية وأنا كنت في القاهرة".





أما عن مساج بيج رامي، فيقول ديزل أنه تعاقد مع شركة مكملات غذائية، ولازمه مدرب مساج خاص لمدة أسبوعين قبل المباراة، لتأهيل جسده للحالة الفيزيائية المطلوبة ، وهذا يوضح أهمية المساج، ويقول ديزل: "عملت مع عدد من المحترفين منهم كابتن محمد شعبان خلال المنافسة في البطولة، وكابتن أحمد عبد الجليل وكابتن خالد عوني مستر أولمبي".





ويتطلب هذا المساج استخدام أدوات مخصصة مثل الادوات الحديدية وأخرى مصنعة من قرون الجاموس والخشب للوصول إلى أكبر عمق في العضلات، وزيادة عمق المساج في العضلات أيضا، وهذه الطريقة تعد من المدارس العلاجية الجديدة أساسها من تايلاند والصين وطورها الأمريكان.





يوضح ديزل الجلسات التي يحتاجها لاعبي كمال الأجسام المحترفين، وفي أوقات التجهيز يخضعوا للجلسات مرتين أو 3 مرات شهريا، وقبل المنافسات يحتاج اللاعب إلى الحضور أسبوعيا، ومدة الجلسة تكون ساعتين، ويتحدث ديزل عن طرق الاستشفاء الأخرى وهي الساونا والجاكوزي.





ويقول ديزل: "أنواع المساج تكون مؤلمة عشان بنحاول نكسر اللاكتيك اسيد والعضلات أصلا تحت ضغط وعشان نخلصه بنمشط الالياف العضلية واللي بيشتغل يكون فاهم تشريح عضلي كويس انا و3 في مصر بنشتغل للاعيبة دي يكون دارس تشريح، والمساج موجه ورياضي مش استرخائي".