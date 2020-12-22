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تعليم

جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:49 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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منصور ابوالعلمين
أعلنت جامعة  الوادي الجديد، نتائج انتخابات اتحاد الطلاب فى 6 كليات بالجامعة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وبإشراف رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وقال أنور عباس، مدير عام الإدارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادى الجديد فى تصريح صحفى، إنه تقدم لانتخابات اتحاد الطلاب لكليات الجامعة الـ6 (209) طالب وطالبة يمثلون مختلف اللجان بإجمالى عدد الطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات بجميع كليات الجامعة 209، كالتالى 139 طالبا بالإضافة إلى 70 طالبة لجميع اللجان وهى (الأسر والفنية والرياضية والثقافية والجوالة والخدمة العامة والنشاط الاجتماعى والرحلات واللجنة العلمية والتكنولوجية).

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وأضاف عباس، أنه كانت من شروط صحة الانتخابات فى الجولة الأولى أن يتعدى عدد الطلاب الناخبين 50%+ 1 فى كل فرقة دراسية على حدا، وإن لم يتوافر هذا الشرط يتم عمل إعادة في اليوم التالى من الساعة التاسعة صباحٱ حتى الساعة الثالثة مساء للفرقة الدراسية التي لم تتعدى هذه النسبة ويشترط لصحتها حضور عدد 20% من الطلاب الناخبين وإن لم تكتمل هذه النسبة يتم الإختيار بالتعيين عن طريق عميد الكلية.

وأفاد عباس، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة الوادى الجديد تتابع عملية التصويت، وترفع تقرير بسير عملية الانتخابات الطلابية لرئيس الجامعة لحظة بلحظة للاطمئنان على اتباع الطلاب للإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التعقيم والتطهير.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا بكل دقة لسلامة وصحة الطلاب والموظفين واعضاء هيئات التدريس المشاركين فى تنظيم عملية التصويت لانتخابات اتحادات الطلاب على مستوى كليات التربية والزراعة، متمنيا للطلاب الذين يخوضون انتخابات اتحاد الطلاب بكليتى التربية والزراعة التوفيق للوصول إلى انتخاب مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

من جانب اخر أعلنت جامعة الوادي الجديد عن بدء تدشين مبادرة "وادينا بلا أخطاء لغوية" " تكلم ✔ ، اكتب ✔" وذلك برعاية  الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي وبإشراف الأستاذ الدكتور سرى الشريف عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبيد الأستاذ بقسم اللغة العربية ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح المشرف على قسم الإعلام.

 وقالت الجامعة فى بيان إن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة سيعطي إشارة البدء لانطلاق المبادرة بمركز التدريب بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة يوم الخميس القادم في السابعة مساء، مؤكدا على أن هذه المبادرة تأكيدا على رؤية الجامعة بأنها شريك أساسي للمجتمع، وتعمل على تطويره وتنميته على مختلف الأصعدة والتخصصات.
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
جامعة الوادي الجديد تعلن أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب
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