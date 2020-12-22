كواليس مران الإسماعيلي تحت أنظار محمد وهبة





وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية فى المغطس، من أجل تجنب شعورهم بالإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية بشكل طبيعى قبل أن يختتم بتقسيمة للوقوف على قدرات كل لاعب.



وشهد المران مشاركة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية.

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة نادي البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى. المران أقيم تحت أنظار محمد وهبة المدرب العام الجديد وعضو الجهاز الفنى الذى يقوده طلعت يوسف.