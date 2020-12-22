إعلان نتيجة مسحة كورونا لبعثة الأهلي في النيجر.. تعرف عليها

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة في النيجر، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة استعدادًا لمواجهة سونيديب غدًا.





وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية أمس بمقر فندق الإقامة في العاصمة نيامي، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ووزارة الصحة في النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بـ«كاف» الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





وجاءت نتيجة المسحة التي أجرتها البعثة كاملة سلبية قبل أقل من ٢٤ من مواجهة سونيديب، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.