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رياضة

تزامنا مع أعياد بورسعيد.. تنظيم بطولة البوتشا للاعبي الشلل الدماغي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:39 م
اللاعبين ذوى الشلل
اللاعبين ذوى الشلل الدماغي
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يسرى غازى
ينظم الإتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بطولة الجمهورية للبوتشا لفئة CP بمحافظة بورسعيد وذلك على ملعب صالة ٦ أكتوبر في الفتره من ٢٥ - ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ تزامنا مع العيد القومى لمحافظة بورسعيد الباسلة.


ويجرى تنظيم البطولة بالمدينة الباسلة فى حضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ومجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم. 

من جانبه أكد الدكتور محمد دسوقى صبيحة نائب رئيس مجلس الإدارة بأن لعبة البوتشا هي لعبه يمارسها لاعبي الشلل الدماغي ذوي الاعاقة الشديدة ويتم أداء اللعبة بشكل فردي أو بشكل جماعي والتصنيفات الخاصة باللعبة تندرج من Bc1 _ Bc2 _ Bc3_Bc4 _Bc5 والهدف من الممارسة هو رمي الكرات الزرقاء أو الحمراء الخاصة باللاعبين المتنافسين إلى أقرب ما يمكن إلى الكرة البيضاء الموضوعه على أرضية الملعب.

 وقد أطلق على هذه البطوله إسم البطل البارالمبي البورسعيدى يوسف سليمان والتى يشارك فيها كل من الفرق التالية:
المصري القاهري - البنك الأهلي - نادي النصر - النادي القومي - مؤسسة الحسن - الإيمان - المعادى - الجزيره - الحريه للمعاقين (بورسعيد) - نادي التثقيف الفكري (بورسعيد)

فيما أكد الدسوقي حامد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي أنه سعيد جدًا باستضافة بورسعيد لهذه البطوله والتي تعد الأولى من نوعها حيث تقام هذه البطولات عادة في القاهره أو الإسكندريه كما قدم شكره لجميع أعضاءه مجلس إدارة الاتحاد على إقامة البطوله ببورسعيد مما يعطي فرصه أكبر لإنتشار مثل هذه الرياضات في جميع محافظات مصر
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