تزامنا مع أعياد بورسعيد.. تنظيم بطولة البوتشا للاعبي الشلل الدماغي

من جانبه أكد الدكتور محمد دسوقى صبيحة نائب رئيس مجلس الإدارة بأن لعبة البوتشا هي لعبه يمارسها لاعبي الشلل الدماغي ذوي الاعاقة الشديدة ويتم أداء اللعبة بشكل فردي أو بشكل جماعي والتصنيفات الخاصة باللعبة تندرج من Bc1 _ Bc2 _ Bc3_Bc4 _Bc5 والهدف من الممارسة هو رمي الكرات الزرقاء أو الحمراء الخاصة باللاعبين المتنافسين إلى أقرب ما يمكن إلى الكرة البيضاء الموضوعه على أرضية الملعب.

وقد أطلق على هذه البطوله إسم البطل البارالمبي البورسعيدى يوسف سليمان والتى يشارك فيها كل من الفرق التالية:

وقد أطلق على هذه البطوله إسم البطل البارالمبي البورسعيدى يوسف سليمان والتى يشارك فيها كل من الفرق التالية: