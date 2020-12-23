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توك شو

الطفل محمد عن فيديو بسنت: قصة حبي حقيقية وكنت عارف إن بابا بيصورني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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هاني حسين
 كشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:"  بسنت بتحبني وقصة حبي لـ بسنت حقيقية وهي معايا فى الحضانة".

وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار":"  قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لـ بسنت".

 وأضاف محمد:"  أنا كنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو وطلبت منه ارسال الفيديوهات دي لـ بسنت".

 وتابع محمد:"  ياسين ضربني بالبوكس في اسناني  عشان انا بحب  بسنت وياسين بلطجي وعمره ما يكون طفل".

 ووجه محمد رسالة لـ بسنت قائلا:"  أنا مكنتش عايزك تمسحي الدم من وشي عشان متزعليش مني وأول لما أذاكر بلاقي نفسي بفكر فيكي بس ".
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