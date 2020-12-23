الطفل محمد عن فيديو بسنت: قصة حبي حقيقية وكنت عارف إن بابا بيصورني

كشف الطفل محمد صاحب فيديو بسنت الشهير، تفاصيل الواقعة، قائلا:" بسنت بتحبني وقصة حبي لـ بسنت حقيقية وهي معايا فى الحضانة".





وقال محمد في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار":" قلت لبابا يديني فلوس عشان أجيب شيكولاتة وهدايا لـ بسنت".





وأضاف محمد:" أنا كنت عارف ان بابا كان بيصورني في الفيديو وطلبت منه ارسال الفيديوهات دي لـ بسنت".





وتابع محمد:" ياسين ضربني بالبوكس في اسناني عشان انا بحب بسنت وياسين بلطجي وعمره ما يكون طفل".



