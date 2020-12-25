لتيسير الحركة المرورية.. حملات مكثفة للقضاء على الأسواق العشوائية بكفر شكر.. صور

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة ضمت أقسام المتابعة والإيرادات والإشغالات والنظافة لمتابعة حركة الأسواق وتنظيم جميع الباعة وعدم خروجهم من الأماكن المخصصة لهم للقضاء على الإشغالات والتكدس المروري بالطرق والشوارع وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إنه تم نقل عددا من الأسواق بالوحدات المحلية بعيدا عن الشوارع والطرق العامة والمنازل للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم فى سهولة ويسر وعدم تعطل مصالحهم وراحتهم وخدمتهم في القضاء على التكدسات المرورية والإشغالات.





وأضاف:"نعمل على تطبيق القانون وتسهيل حركة السير أمام المواطنين وأصحاب السيارات من خلال إلزام البائعين بالأماكن المخصصة وعدم الخروج عنها داخل السوق العمومى بالمركز والمدينة ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع لعدم إعاقة حركة المرور وسير المواطنين وخصوصا في شارع جمال عبد الناصر مضيفا الى تحصيل إيرادات الدولة والعمل على راحة وخدمة المواطنين".





واشار رئيس المركز والمدينة الى أن حملات تنظيم الأسواق ورفع الإشغالات بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة لراحة وخدمة المواطنين وتسهيل حركة السير والمرور لهم.





من ناحية اخرى تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو بشارع 15 مايو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إنه أثناء قيام مسئولى الحى بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربه كارو محمله بمخلفات هدم تقوم بالقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.





وشدد رئيس الحى على تكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على انهاك الاجهزه التنفيذيه لاداء اعمالها فى اعمال النظافة.





كما تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الحي والطرق والمواقف الرئيسية وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومرور القليوبية.





وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على المواطنين من مخاطر انتشار العدوى مؤكدا على متابعة السيد المحافظ المستمرة على مدار الساعة لتطبيق تلك الإجراءات.





وخلال الحملة المكبرة تم ضبط سيارة محملة بعدد 60 شكارة دقيق مجهول المصدر وبدون إيصالات توريد وعلى الفور تم إخطار إدارة التموين وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة.