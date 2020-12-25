بعد خروجه عن القضبان.. مجلس مدينة قفط يوفر 83 سيارة لنقل ركاب قطار 157 خارج قنا

قال محمد موسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، إن الوحدة تمكنت من توفير 83 سيارة ميكروباص، لنقل ركاب قطار 157 المتوقف بمدينة قفط جنوب قنا، بعد خروجه عن القضبان صباح اليوم.

وأوضح موسى، أن حركة القطار رقم 157 توقفت نتيجة خروج العربيتين رقم 4 و 5 المتواجدتين خلف الجرار عن القضبان.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن القطار 157 انطلق من الأقصر متوجهًا إلى الإسكندرية، لافتًا إلى أنه سوف يتم نقل الركاب إلى المحافظات والمناطق المتجهين إليها.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لقفط،أن هيئة السكة الحديد دفعت بعدد من الأوناش لرفع القطار عن القضبان وإعادة تسيير حركة القطارات المتوقفة.

وكانت مدينة قفط شهدت خروج عربيتين من قطار 157 عن القضبان الحديدية، ما أدى إلى توقف القطار و حرمة القطارات على خط الصعيد.

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