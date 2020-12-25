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برلمان

تصل لـ 475 جنيها.. تطبيق زيادة رواتب المعلمين خلال أسبوع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:00 م
زيادة رواتب المعلمين
زيادة رواتب المعلمين
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أحمد أيمن
أسبوع واحد يفصل المدرسين عن زيادة مرتباتهم، وفقا لقانون تحسين رواتب المعلمين، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مطلع الشهر الماضي،وصدق عليه الرئيس السيسي على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر يناير 2021.


ووفقا للقانون الجديد، يتراوح متوسط الزيادات الشهرية بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين، وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

بدل المعلم

كما تضمن القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

حافز أداء

هذا بالإضافة إلى منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

مكافأة امتحانات

إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

حافز إدارة مدرسية

تتضمن القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
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