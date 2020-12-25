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أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة: السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:41 م
السودان
السودان
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أمينة الدسوقي
قالت اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة، أنها مهدت فعليا لبدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في بدايه يناير 2021 حسب الخطة الموضوعة لذلك بقرار مجلس الأمن 2524 الذي حدد اختصاصاتها كما يساعدها بالتعاون مع حكومة السودان عبر كافة الاجهزة المختصة لاكمال ماتبقى من المهام الادارية لبعثه يوناميد.

واوضحت اللجنة الوطنية السودانية في بيانها بأنه قد بدأ بالفعل تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال الإنسحاب لكل عناصر اليوناميد المدنية والعسكرية في الزمن المحدد لذلك .

وقالت في بيانها أن حكومة السودان نجحت بعد جهد كبير بقادتها في قيادة الدولة متمثلة في رئاسة المجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء، فضلا إقناع المجتمع الدولي بأن السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه اينما كانوا وبصورة خاصة المدنيين المتواجدين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة اليوناميد لأكثر من ثلاثة عشر عاما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على البلاد  وذلك وببدء تطبيق خطة حماية المدنيين التي تتبناها مجلس الامن في الوثيقة 2020-429 بتاريخ 21 مايو 2020 .

وأوضحت ان الخروج السلس لليوناميد في القرار 2529 سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر 2020  كما طالبت بذلك حكومة السودان .  
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