دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

تتسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية في التهاب الحلق ، وكذلك قد ينتج عن بعض الإصابات، عادة ما يكون التهاب الحلق ضمن أعراض نزلات البرد، ويتعافي الفرد منه بعد يوم أو اثنين مع الراحة وتناول السوائل.





لكن في بعض الأحيان يستمر التهاب الحلق لفترة طويلة، وهو ما يوحي أنه نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية مثل البكتيريا العقدية والبكتيريا وحيدة الخلية، وقد قدم موقع "wikihow" بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب الحلق.





قم بتحضير بعض محاليل الغرغرة لتخفيف حدة التهاب الحلق أضف ملعقة ملح لفنجان من الماء. اشرب المحلول وتغرغر به في مؤخرة حلقك، ثم ابصقه. كرر هذا كل ساعة تقريبًا. اغسل فمك عقب كل مرة حتى لا تشعر بمذاق سيء.

خفف آلامك باستخدام الكمادات الدافئة يمكنك تخفيف ألمك بتناول المشروبات الساخنة وباستخدام أقراص الاستحلاب والرذاذ، كما يمكنك وضع الكمادات الدافئة حول حلقك، بعد تحضيرها باستخدام الماء الدافئ وقطعة قماش أو منشفة نظيفة. قد تجرب إضافة ملعقة من عصير الليمون أو الخل لمحلول الغرغرة، وتجنب البلع.



