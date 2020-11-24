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منوعات

عبر تطبيق زووم.. العمل عن بعد يسبب التهاب الحلق

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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أحمد شريف

يزعم العلماء أن العمل من المنزل يسبب التهاب الحلق، لأنهم يضطرون إلى رفع أصواتهم وإجهادها باستمرار خلال اجتماعات زووم.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرى باحثون من Trinity College Dublin مسحًا على 1575 شخصًا حول عدد المرات التي عانوا فيها من صوت أجش أو انزعاج في القناة الصوتية منذ إغلاق فيروس كورونا.


وأوضحت الصحيفة، أن المزيد من الأشخاص بدأوا العمل من المنزل بدلًا من المكاتب نتيجة لإجراءات إبطاء انتشار الفيروس التاجي، مما أدى إلى ارتفاع في استخدام مكالمات الفيديو.


 نتيجة "رفع أصواتهم" لسماعها في الاجتماعات عبر الإنترنت ، زاد معدل مشاكل الحلق، حيث طور 85 في المائة ممن شملهم الاستطلاع مشكلات منذ بدء الإغلاق.


تسبب جائحة  كورونا العالمي في اتخاذ العديد من البلدان لتقليل الإصابة بالفيروس ، في المقام الأول من خلال إدخال التباعد الاجتماعي أو المادي في العمل.


 خلال الإغلاق الأول ، حظرت العديد من البلدان الأشخاص من السفر إلى العمل ما لم تكن خدمة أساسية لا يمكن تنفيذها من المنزل.


 شهد تغيير مكان العمل زيادة في استخدام الاتصالات ، حيث اعتمدت العديد من الشركات تقنيات مكالمات الفيديو للبقاء على اتصال مع الموظفين.


 شهدت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والعمل عن بُعد ، مثل Zoom و Microsoft Teams ، زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين نتيجة طلبات العمل من المنزل.


من بين 1575 شخصًا شاركوا في الدراسة ، أبلغ 516 عن مشاكل في حلقهم في الوقت الذي اكتمل فيه المسح في 19 يونيو 2020.


 من بين هذه المجموعة الفرعية ، قال 86 في المائة إنهم ليس لديهم مشاكل في الحلق قبل تطبيق تدابير الإغلاق ، لكن 5 في المائة فقط لم يواجهوا مشاكل أثناء العمل من المنزل أثناء الإغلاق - فقط أصيبوا بالتهاب في الحلق بعد العودة إلى المكتب.


 من بين أولئك الذين طوروا مشكلة منذ بدء الإغلاق ، أبلغ 72 في المائة عن مشاكل خفيفة و 22 في المائة أبلغوا عن مشاكل متوسطة في الحلق.


 قال الفريق الأيرلندي إن صعوبات الصوت المتصورة ذاتيًا تؤثر سلبًا على جودة الحياة ، مضيفًا أنها تؤثر أيضًا على الأداء المهني للأفراد وآفاقهم.


 ترتبط صعوبات الصوت بالأشخاص الذين يأخذون إجازة من العمل ، ويفكرون في تغيير مهنتهم ويحد من كيفية قيامهم بعملهم أو التفاعل مع الزملاء.


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