شاهد| أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا.. مواصفات

Reno5 Pro + 5G ، ومن المفترض أن يكون هذا الإصدار أحدث وآخر عضو في تشكيلة الفئة المتوسطة، ولكن كشفت بعض التسريبات عن طراز جديد سينطلق قريبا إلى الأسواق العالمية. قامت شركة أوبو Oppo ، بإطلاق أحدث إصدارات سلسلة رينو 5، والذي يأتي تحت اسم، ومن المفترض أن يكون هذا الإصدار أحدث وآخر عضو في تشكيلة الفئة المتوسطة، ولكن كشفت بعض التسريبات عن طراز جديد سينطلق قريبا إلى الأسواق العالمية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشر قناة إندونيسية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يكشف شكل وتصميم هاتف Oppo Reno5 4G، والذي ستطلقه شركة أوبو في الأسواق العالمية قريبا.









وحسبما ورد في التسريبات، ستعمل نسخة الجيل الرابع 4G، من هاتف Oppo Reno5، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





وسيقدم هاتف Oppo Reno5 4G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية مخصصة للتصوير العريض بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 44 مجابيكسل داخل نوتش أعلى يسار الشاشة.





وسيأتي هاتف Oppo Reno5 4G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة FHD +، وتعمل الشاشة بنعدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، وتضم الشاشة مستشعر بصمات الأصبع مدمج أسفلها.





وسيحتوي هاتف Oppo Reno5 4G، على بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، وهي أقل من تقنية الشحن السريع التي تدعمها الإصدارات الثلاثة السابقة من سلسلة رينو5، والتي تأتي بشحن خارق قدره 65 وات.





وسوف تعمل النسخة العالمية من هاتف Oppo Reno5 4G، بواجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS 11.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وسيتوفر الهاتف الذي يزن 171 جراما في لونين هما الأبيض والأسود.