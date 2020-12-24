رسميا.. أوبو تطلق هاتفها الأحدث + Reno5 Pro.. السعر والمواصفات

كشفت شركة أوبو Oppo ، عن أحدث هواتف رينو Reno5 و Reno5 Pro، في وقت سابق من الشهر الجاري، وخلال حدث خاص أقيم اليوم بالصين أعلنت الشركة الصينية عن العضو الثالث في تشكيلة رينو + 5 Reno5 Pro





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو الجديد + Reno5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، يدعم معدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية.









ويتم تشغيل هاتف Oppo Reno5 Pro +، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 865، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و256 جيجابايت من UFS 3.1، ولا يدعم الهاتف بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويضم هاتف Reno5 Pro +، لأول مرة مستشعر من إنتاج شركة سوني من نوع IMX766 50MP، بدقة 50 ميجابيكسل، وهي الكاميرا الرئيسية من بين مجموع أربع كاميرات خلفية، إحداها هي كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل فتحة f / 2.4، أما بالنسبة للكاميرتين الأخريين في الخلف أحدهما بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2، والأخرى بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 للتصوير الماكرو.





ويحتوي هاتف Oppo Reno5 Pro +، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات، كما يدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي العكسي.





وتشمل الميزات الأخرى البارزة الأخرى بهاتف Reno5 Pro +، واجهة مستخدم أوبو الأحدث ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كل هذا بتصميم فاخر مع هيكل الزجاج الفاخر والألمونيوم، بالإضافة مكبرات الصوت الاستريو مع ضبط Dolby Atmos.





وستبدأ طلبات الحجز المسبق على هاتف Oppo Reno5 Pro +، بدءا من 18 يناير القادم، على أن يتم طرحه بالأسواق الصينية رسميا في 22 يناير المقبل، ويتوفر طراز 8 + 128 جيجابايت بسعر يعادل 610 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9,576 جنيها مصريا)، بينما يأتي إصدار 12 + 256 جيجابايت بسعر 690 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10832 جنيها مصريا).