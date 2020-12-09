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تكنولوجيا

بكاميرا ثلاثية وشاشة كبيرة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A15 في السعودية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:00 م
هاتف Oppo A15
هاتف Oppo A15
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث هواتف سلسلة (A) في مصر والسعودية تحت عنوان Oppo A15، والذي يأتي بمواصفات وسعر اقتصادية وبتصميم مميز، حيث يأتي الهاتف الذكي بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية.

ويأتي هاتف  Oppo A15، خليفة لسابقه Oppo A12، ولكن بحجم أكبر من حيث قياس الشاشة، حيث يأتي الإصدار السابق بشاشة بقياس 6.22 بوصة، بينما يأتي الهاتف الجديد بشاشة بقياس 6.5 بوصة.

مواصفات هاتف Oppo A15

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف الفئة المتوسطة من أوبو هاتف Oppo A15، بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +FHD ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتم تشغيل هاتف Oppo A15، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio P35، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويحتوي هاتف Oppo A15، على بطارية بقوة 4320 مللى أمبير في الساعة، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل واثنين آخرتين بدقة 2 ميجابيكسل.

سعر هاتف Oppo A15 في السعودية

ويأتي هاتف Oppo A15 باللونين الأزرق والأسود، ويتوفر هاتف Oppo A15 في السعودية بسعر 730 ريال سعودي، ويتوفر Oppo A15  في مصر بسعر 2090 لنسخة 3 + 32 جيجابايت.
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