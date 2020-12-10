رسميا.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno5 بشاحن خارق 65 وات.. تعرف على السعر والمواصفات

كشفت شركة أوبو Oppo ، بشكل رسمي عن هاتفيها الأحدث ضمن سلسلة "رينو"، وهما Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G، ويتطابق الهاتفان في بعض المواصفات ولكن توجد بعض الاختلافات الرئيسية من بينها المعالج.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتفا سلسلة رينو5 الجديدة كما أشارت التسريبات السابقة بنوعين مختلفين من المعالجات بمزيج من نوع Snapdragon و Dimensity، ويشترك الهاتفان في أنهما سيأتيان لأول مرة بواجهة المستخدم ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.









مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno5 5G





يتم تشغيل هاتف Reno5 Pro 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق بالصين بسعر يعادل 520 دولارا (أي ما يعادل 8,168 جنيه مصري)، لخيار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 580 دولارا أمريكيا (أي مايعادل 9110جنيهات مصرية) لنسخة 12 + 256 جيجابايت.





ويأتي هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، شاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة.









ويضم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.





ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





مواصفات وسعر هاتف Reno5 5G





يحتوي هاتف Reno5 5G، بشاشة مستوية من نوع OLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبدقة 2,400×1080 بكسل، ومعدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية،





ويعمل هاتف Oppo Reno5 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق بالصين بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6440 جنيها مصريا)، لخيار 8 + 128 جيجابايت،

وبسعر يعادل 460 دولارا (أي ما يعادل 7225 جنيها )، لخيار 12 + 256 جيجابايت.





ويقدم هاتف Reno5 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، ويتم تسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.





ويعمل هاتف Reno5، ببطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.