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تكنولوجيا

قبل إطلاقه بساعات.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الخارق Reno5 Pro + 5G.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:00 م
هاتف Oppo Reno5 Pro
هاتف Oppo Reno5 Pro + 5G
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شيماء عبد المنعم
حددت شركة أوبو Oppo، موعد إطلاق الهاتف الثالث ضمن أحدث إصدارات سلسلة رينو "Reno5"، حيث من المقرر ان تطلق الشركة الصينية هاتف Reno5 Pro + 5G، غدا الخميس الموافق 24 ديسمبر في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في الصين (الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف مقطع فيديو مسرب خلال اليومين الماضيين، تم إدراجه على قناة JD.com على اليوتيوب بعض مواصفات هاتف أوبو المنتظر  Reno5 Pro + 5G، من بينها اللوحة الخلفية للجهاز RenoGlow 2.0، إلى جانب خيارات الذاكرة التي سينطلق بها الهاتف.


وسيتم فتح باب الحجز المسبق لهاتف Reno5 Pro + 5G، غدا الخميس الساعة 15:30 بتوقيت وسط أمريكا، ومن المتوقع أن يأتي هاتف أوبو الجديد بسعر يعادل 1,529 دولارا أمريكيا، إلى جانب خيارين من الذواكر هم 8 +128 جيجابايت، و 12 + 256 جيجابايت، بلونين هم الأزرق والأسود.

وسيحتوي هاتف Oppo Reno5 Pro + 5G، على بعض المواصفات الرئيسية من بينها شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، مع معدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، وهو أعلى من الإصداراين السابقين اللذان تم الإعلان عنهم يوم 10 ديسمبر الجاري، بمعدل تحديث للشاشة قدره 60 هرتزا في الثانية.

ويعد هاتف Oppo Reno5 Pro + 5G، أول هاتف من أوبو يضم مستشعر من إنتاج شركة سوني من نوع IMX766 50MP، بدقة 50 ميجابيكسل، وهي الكاميرا الرئيسية من بين مجموع أربع كاميرات خلفية، إحداها هي كاميرا 13 ميجابيكسل مع تقريب بصري 5x.

وسيتم تشغيل هاتف Oppo Reno5 Pro +، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865، وهو اقوى معالج أندرويد فى السوق حتى الآن، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 65 واط على غرار الطرازات السابقة، كما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.
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