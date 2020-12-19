هذا الهاتف من أوبو يحصل على أندرويد 11.. تعرف عليه

أعلنت شركة أوبو Oppo ، عن إطلاق الإصدار المستقر من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، في شهر سبتمبر الماضي، والآن، تطلق الشركة الصينية واجهتها الأحدث إلى لأحد هواتفها الذكية الرائدة.





أوبو عل وجهة المستخدم الأحدث ColorOS 11، المستندة على أندرويد 11، في أستراليا. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف Reno4 5G، من سلسلة رينو التابعة لشركةعل وجهة المستخدم الأحدث ColorOS 11، المستندة على أندرويد 11، في أستراليا.













ويحمل البرنامج الثابت الجديد مع رقم الإصدار CPH2091_11_C.01، وتأتي واجهة المستخدم ColorOS 11 بمظهر أكثر انسيابية مع تخصيصات محسّنة للوضع المظلم dark mode، وتصميم جديد للإعدادات السريعة.





ويأتي هاتف Reno4 5G، بشاشة بقياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED وبدقة عرض 1018×2400 بيكسل، مع نوتش عريض على هيئة ثقب أعلى يسار الشاشة يحتوي علي كاميرا أمامية مزدوجة تأتي بدقة 32 و 2 ميجابيكسل على التوالي.





ويتميز هاتف Oppo Reno4 5G، بمعالج قوي من نوع Snapdragon 765G ثماني النواة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس في بعض الدول.

ويقدم هاتف Oppo Reno4 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرات أخرى بدقة 8 و 2 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، ويتوفر الهاتف بسعر 549 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8,624 جنيها مصريا).