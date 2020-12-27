بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الويكا بالمصري والسوداني

على الرغم من أن البامية ترجع أصولها إلى ثقافات أخرى غير ثقافتنا إلا أنها أصبحت من الأكلات التراثية في مصر، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة منها الويكا، على الطريقة المصرية والسودانية والبامية الناشفة.





ويمكنك تحضير البامية حسب ما تفضلينه أنت وأسرتك.. وإليك طرق متعددة لعمل الويكا.





وقامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بتقديم طريقة تحضير البامية الويكا، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير البامية الويكا:

نصف كيلو بامية ويكا شرائح

1/2 كيلو لحم ضاني مسلوقة

1 كوب عدس أصفر

فلفل أحمر حار مفروم

ثوم مفروم

بصل مفروم

2 كوب مرقة

زيت

زبدة

كزبرة جافة

(الطشة)

ثوم مفروم

زبدة

كزبرة جافة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية الويكا:

(غسل البامية وتحضيرها)

1- نغسل البامية جيدا ثم نضعها في مصفاة ونصفيها من الماء ونضعها فى فوطة جيدا ثم نجمعها ونقطعها شرائح.





2- نحضر حلة على النار ونضع بها زبدة، وزيت وننزل بالبصل المفروم والثوم المفروم ورشة كزبرة جافة، ونقوم بتشويحها ثم ننزل عليهم البامية الويكا الشرائح.





3- ونضع الفلفل الأحمر الحار الشرائح (يمكن الاستغناء عنه)، نضع عصرة ليمون ويشوح ثم نضع الملح ورشة فلفل أـسود ونشوح ثم ننزل بكوبين المرقة ونتركها تغلى حتى تستكمل تسويتها.

4- نقوم بتغطيتها حتى تحتفظ باللون الأخضر وبعد نضج الويكا نضيف لها العدس المحضر مسبقا، والمضروب جيدا، ونقلب جيدا ثم ننزل باللحمة المسلوقة.





5- ثم نبدأ بعمل طشة الويكا، ونحضر طاسة على النار ونضع بها زبدة، وننزل بالثوم والكزبرة الجافة، ونقلبهم حتى يأخذوا اللون الذهبى الداكن، ونطش بهم البامية عند تقديمها مباشرة.





طريقة عمل الويكا للشيف الشربيني:

المقادير

بامية

لحمة ضانى

بصل

ثوم

مرقة

جزر

شبت

كزبرة خضراء

سمنة

ملح

فلفل

فلفل حار

طماطم

كمون

كرفس

كرات

كزبرة ناشفة

ورق لورا

حبهان

عدس أصفر

طريقة التحضير:

* اسلقى اللحم مع بصل وجزر وكرات وكرفس وحبهان ولورا

* ارفعى اللحمة وضيفى البامية الى المرقة مع العدس

* فى الكبة اخلطى الفلفل الحار مع الطماطم وثوم وشبت وكزبرة وكمون وملح وفلفل ثم يضافوا الى البامية والعدس

* اتركيه على النار حتى ينضج الخليط ثم يضرب بالخلاط اليدوى وتضاف اليها اللحمة

* سيحى السمنة مع ثوم وكزبرة ثم ضيفيها الى الخليط وتقلب ثم تقدم بالهنا





طريقة عمل الويكا بالعدس:

يفضل الكثير طريقة عمل الويكا بالعدس لذلك يقدمها الشيف الشربيني.

مقادير بامية ويكا بالعدس

٥٠٠ جرام بامية، كبيرة

١ كوب عدس أصفر

١ بصلة وسط، مقطعة

٣ فصوص ثوم، مفروم مع كزبرة جافة

٢ كوب مرق اللحم

٢ ملعقة صغيره زبدة، أو سمنة

ملح حسب الذوق

١ ملعقة صغيره بهارات

١ ملعقة صغيره فلفل أسود

١ ملعقة صغيره كمون

١ ملعقة صغيره جوزة الطيب





طريقة تحضير بامية ويكا بالعدس:

١. تغسل البامية جيدًا بالماء، تنطف وتزال رؤوسها ثم تقطع حلقات وتوضع جانبًا.

ينقى العدس، يغسل جيدًا بالماء ثم يسلق في قدر على النار بمرق اللحم.

٢. تضاف البامية إلى قدر العدس وتسلق على نار هادئة حتى تنضج.

٣. في مقلاة صغيرة، تذوب الزبدة ويضاف البصل مع الثوم والكزبرة حتى يذبلوا ثم يوضعوا فوق البامية، يقلب الخليط قليلًا، يضاف الملح والبهارات ويترك القدر على النار ليتماسك.

٤. تسكب البامية والعدس في طبق كبير وتقدم ساخنة.





اقتراحات بامية ويكا بالعدس:

تقدم ساخنة ويمكن تناولها مع بط محمر وخبز وباذنجان مخلل.





طريقة عمل الويكا بالبامية الناشفة

يمكنك أن تتعلمي طريقة جديدة لعمل البامية والتي يطلق عليها "الويكا " للشيف نجلاء الشرشابي

*المقادير

1/2 كيلو بامية حلقات

ثوم

كزبرة جافة

مرقة لحمة

طماطم

خل

سمن

ملح

فلفل أسود

*طريقة التحضير

- اسلقى البامية فى المرقة

- اضربى المرقة قليلًا فى الخلاط

- شوحى الثوم المفروم والكزبرة الجافة فى السمن على النار

- أضيفى الطشة للبامية واتركيها لتغلى

* للدقة:

- قلبى الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود

- ضعيها على النار لمدة 2 دقيقة وقدميها مع البامية الويكا





طريقة عمل الويكا السودانية

البامية الويكة من أجمل الأكلات المصرية العريقة هي أكلة اشتهرت في أقاصي الصعيد جنوب القاهرة وكذلك اشتهر مطبخ السيدة السودانية بها، وللعلم لا يستخدم فيها الطماطم إطلاقًا ويستحسن أكلها بالعيش البلدي وجنبها طاسة فيها بصل شرايح عليه رشة ملح وخل وليمون.





والويكه تعمل بالباميو الطازجة والمجففة.. واليوم بالطازجة:

لعمل بامية ويكا نحتاج إلى:

لحم بالعظم

بامية طازجة مقشرة ومبرية الرأس ومقطعة الى نصفين

مطيبات للمرق (بصل / ورق غار/ وهيل / عود قرفة)

ملح

للطشة:

ثوم مدقوق مع كزبرة ناشفة

الطريقة:

نسلق اللحمة في ماء

نضيف المطيبات ونترك اللحم إلى أن يستوي تمامًا

نرفع اللحم ونضعه في صينية فرن

نرشه بالفلفل الأسود والقرفة الناعمة وقليل من المرق

ندخلها الفرن إلى أن تتحمر

نصفي المرق ونضيف له البامية ونتركها تستوي تمامًا

نضربها بالمضرب إلى أن تذوب تماما

نضيف لها ملعقة من هريس الثوم والكزبرة

نحمس في مقلاة زيت وهريس الثوم والكزبرة ونطش البامية به

وتقدم مع اللحم المحمر وحلقات البصل بالليمون والخبز