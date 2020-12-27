علاجات سريعة للغازات المهبلية

تشكل غازات الرحم مصدر قلق لدى الكثير من النساء، إلا أنها في المقابل لا تشكل أي خطر على الصحة وغالبا ما تحدث تلك الأنواع من الغازات بسبب إدخال شيء ما في المهبل، يمكن أن يدخل الهواء ويحتجز بالداخل، وفقًا لموقع medicalnewstoday.
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وفقا لموقع"medicalnewstoday هناك العديد من الحالات الشائعة المرتبطة بغازات المهبل و الرحم مثل سلس البول وتدلي أعضاء الحوض، وضعف عضلات قاع الحوض الناتج عن الولادة أو زيادة الوزن أو التقدم في السن أو إجهاد الأمعاء المفرط، ويمكن أن يتسبب الفحص البدني وإدخال منظار أثناء فحوصات أمراض النساء وغيرها من الإجراءات في احتباس الهواء في المهبل.
وتحدث علاج غازات الرحم والرحم في كثير من الأحيان:
-بسبب السدادات القطنية التي يتم إدخالها للمهبل والتي تسمح لفقاعات الهواء بالاحتباس داخل الجسم ويمكن أن يتسرب هذا الهواء عند إزالة المنتج ، أو أثناء ممارسة النشاط البدني أو التمدد.
-فحوصات أمراض النساء ، والتي تسبب توتر عضلات الحوض. هذا يمكن أن يحبس جيوب أو فقاعات من الهواء في المهبل.
- السعال والتمارين الرياضية أيضًا إلى توتر عضلات الحوض، مما يدفع الهواء إلى أسفل وخارج المهبل.
- تمارين الإطالة فغالبًا ما تشجع بعض التمارين التي تتضمن شد منطقة الحوض ، مثل اليوجا ، المهبل على الفتح أو الاسترخاء، ما يسمح بدخول المزيد من الهواء.
-االميل للأمام خاصة أثناء التبول، يمكن أن يساعد في خروج الهواء المحبوس. إذا كان الغاز المهبلي ناتجًا عن التوتر، فقد تساعد محاولة الاسترخاء وممارسة التنفس العميق.
- سيساعد القرفصاء ، خاصة أثناء التبول ، على إطلاق الغازات المحتبسة إذا حدث ذلك فهو أفضل طريقة.
- يجب تجنب استخدام منتجات النظافة الداخلية النسائية، مثل السدادات القطنية، في تقليل المخاطر.
-ممارسة تمارين كيجل، المعروفة بتحسين قوة عضلات قاع الحوض، فقد تقلل أيضًا من احتمالية حدوث الغازات المهبلية.
المراجع:
medicalnewstoday