علاجات سريعة للغازات المهبلية

ضعف عضلات قاع الحوض الناتج عن الولادة أو زيادة الوزن أو التقدم في السن أو إجهاد الأمعاء المفرط، ويمكن أن يتسبب الفحص البدني وإدخال منظار أثناء فحوصات أمراض النساء وغيرها من الإجراءات في احتباس الهواء في المهبل.





-بسبب السدادات القطنية التي يتم إدخالها للمهبل والتي تسمح لفقاعات الهواء بالاحتباس داخل الجسم ويمكن أن يتسرب هذا الهواء عند إزالة المنتج ، أو أثناء ممارسة النشاط البدني أو التمدد.

- تمارين الإطالة فغالبًا ما تشجع بعض التمارين التي تتضمن شد منطقة الحوض ، مثل اليوجا ، المهبل على الفتح أو الاسترخاء، ما يسمح بدخول المزيد من الهواء.



-االميل للأمام خاصة أثناء التبول، يمكن أن يساعد في خروج الهواء المحبوس. إذا كان الغاز المهبلي ناتجًا عن التوتر، فقد تساعد محاولة الاسترخاء وممارسة التنفس العميق.

- سيساعد القرفصاء ، خاصة أثناء التبول ، على إطلاق الغازات المحتبسة إذا حدث ذلك فهو أفضل طريقة.







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medicalnewstoday

-فحوصات أمراض النساء ، والتي تسبب توتر عضلات الحوض. هذا يمكن أن يحبس جيوب أو فقاعات من الهواء في المهبل.- السعال والتمارين الرياضية أيضًا إلى توتر عضلات الحوض، مما يدفع الهواء إلى أسفل وخارج المهبل.- يجب تجنب استخدام منتجات النظافة الداخلية النسائية، مثل السدادات القطنية، في تقليل المخاطر.-ممارسة تمارين كيجل، المعروفة بتحسين قوة عضلات قاع الحوض، فقد تقلل أيضًا من احتمالية حدوث الغازات المهبلية.