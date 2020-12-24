طريقة علاج الهواء فى الرحم بحيل سريعة ومجربة

'طريقة علاج الهواء فى الرحم من الطرق التى تبحث عنها الكثير من النساء وتعد الأسباب الطبيعية الشائعة وراء ذلك هى أنه في أي وقت يتم إدخال شيء ما في المهبل ، يمكن أن يدخل الهواء ويحتجز بالداخل.
في معظم الحالات ، لا يعتبر الغاز المهبلي خطرًا على الصحة. تتضمن بعض الأسباب الطبيعية الشائعة للغازات المهبلية ما يلي:
علاج هواء الرحم مجرب
إذا كنت تبحثين عن علاج هواء الرحم مجرب يجب معرفة السبب وراء هواء الرحم هى اختلال قاع الحوض ويحدث الغاز المهبلي عندما تنحصر جيوب كبيرة من الهواء في المهبل مما ينتج عنه صوت.
اقرأ أيضا ..الأعراض الحقيقية لسرطان عنق الرحم
هناك القليل من الأبحاث حول غازات المهبل ، ربما لأنها ليست ضارة وقد تسبب إحراجًا عرضيًا فقط. ومع ذلك ، فقد تم ربط بعض حالات قاع الحوض بطريقة ما بزيادة خطر الإصابة بالغازات المهبلية والإصابة بهواء الرحم
وقبل معرفة طريقة علاج الهواء فى الرحم يجب معرفىة الحالات والعوامل الشائعة المرتبطة بالغاز المهبلي:
سلس البول
تدلي أعضاء الحوض
سلس البراز
ضعف عضلات قاع الحوض الناتج عن الولادة أو زيادة الوزن أو التقدم في السن أو إجهاد الأمعاء المفرط
في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن تنحصر فقاعات الهواء تحت الحجاب الحاجز ، مما قد يسبب ألمًا في أعلى البطن وألمًا في الصدر.
تجربتى فى علاج هواء الرحم
يمكن للمنتجات التي يتم إدخالها في المهبل ، مثل السدادات القطنية وأكواب الحيض ، أن تسمح بفقاعات الهواء بالاحتباس داخل الجسم.
يمكن أن يتسرب هذا الهواء عند إزالة المنتج ، أو أثناء ممارسة النشاط البدني أو التمدد.
قد تتسبب بعض الأنشطة ، مثل فحوصات أمراض النساء ، في توتر عضلات الحوض. هذا يمكن أن يحبس جيوب أو فقاعات من الهواء في المهبل.
يمكن أن يؤدي السعال والتمارين الرياضية أيضًا إلى توتر عضلات الحوض ، مما يدفع الهواء إلى أسفل وخارج المهبل.
وتعد أفصل طريقة علاج الهواء فى الرحم هى تمارين الإطالة فغالبًا ما تشجع بعض التمارين التي تتضمن شد منطقة الحوض ، مثل اليوجا ، المهبل على الفتح أو الاسترخاء ، مما يسمح بدخول المزيد من الهواء.
هل هواء الرحم يمنع الحمل
يمكن أن يتسبب الفحص البدني وإدخال منظار أثناء فحوصات أمراض النساء وغيرها من الإجراءات في احتباس الهواء في المهبل.
يمكن إطلاق هذا الهواء عندما يزيل الطبيب المنظار وينهي الفحص البدني سيساعد القرفصاء ، خاصة أثناء التبول ، على إطلاق الغازات المحتبسة إذا حدث ذلك فهو أفصل طريقة
في كثير من الحالات ، لا توجد طريقة حقيقية للوقاية من الغازات المهبلية ، ولكن ليست هناك حاجة أيضًا لذلك. عادةً ما تكون الأعراض الوحيدة لغازات المهبل هي الضجيج والإحساس بالهواء المحتبس الذي يغادر المهبل ، وهو عادةً غير مؤلم.
إذا لم تختفي الغازات المهبلية بشكل طبيعي ، فإن الجلوس على الأرض ، خاصة أثناء التبول ، يمكن أن يساعد في خروج الهواء المحبوس. إذا كان الغاز المهبلي ناتجًا عن التوتر ، فقد تساعد محاولة الاسترخاء وممارسة التنفس العميق.
إذا كان الغاز المهبلي يمثل مشكلة ، فيمكن للشخص تجنب التمارين الجسدية التي تسببه و قد يساعد أيضًا تجنب استخدام منتجات النظافة الداخلية النسائية ، مثل السدادات القطنية ، في تقليل المخاطر.
على الرغم من ارتباط الولادة القيصرية وجراحات الحوض بزيادة خطر الإصابة بالغازات المهبلية ، وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن معظم حالات الغازات المهبلية بدأت بعد الولادة المهبلية.
وتعد أسرع طريقة علاج الهواء فى الرحم هى ممارسة تمارين كيجل ، المعروفة بتحسين قوة عضلات قاع الحوض ، قد تقلل أيضًا من احتمالية حدوث الغازات المهبلية.
المراجع..
medicalnewstoday