ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفة تهبط العادة الشهرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:03 م
وصفة تهبط الدورة
وصفة تهبط الدورة الشهرية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

وصفة تهبط العادة الشهرية، قد تكون الدورات الشهرية مؤلمة بالنسبة لبعض الفتيات والسيدات، وتعرف الدورة الشهرية غير المنتظمة طبيًا باسم قلة الطمث، وهي مشكلة شائعة لدى النساء، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة لفترات غير منتظمة من العادة الشهرية.


تسريع انتهاء الدورة الشهرية

يمكنك تناول بعض المشروبات الطبيعية لتسريع الدورة الشهرية فى نزولها والانتهاء منها سريعا وتمسكين الآلام. 

الكركم

يعتبر الكركم من أفضل الأعشاب الطبية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم أيضًا. يفيد في تنظيم الدورة الشهرية وموازنة الهرمونات. تعمل الخصائص المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات على تخفيف آلام الدورة الشهرية. تستهلك ربع ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب أو العسل. خذها يوميًا لعدة أسابيع أو حتى ترى تحسنًا.


تمارين تساعد على نزول الدورة الشهرية

ممارسة اليوجا والتأمل، الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني في الجسم الذي يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية. تساعد اليوجا والتأمل في تخفيف التوتر. يمكن أن يضمن التأمل التوازن الهرموني المثالي في الجسم. هاتان الطريقتان هما أكثر الطرق فعالية للتحكم في عدم انتظام الدورة الشهرية بدون أدوية، تأمل، الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني في الجسم

تنزيل الدورة في يوم

القرفة، لا تساعد القرفة على تحسين مذاق الأطباق فحسب ، بل تساهم بشكل كبير في تنظيم الدورة الشهرية أيضًا. يوفر تأثير الاحترار داخل جسمك. اشرب كوبًا مليئًا بالحليب الدافئ وأضف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. بل إنه فعال في القضاء على تقلصات الدورة الشهرية.


اشياء تنزل الدورة في نفس اليوم

الصبار، لا تستخدمي هذا العلاج خلال فترات الدورة الشهرية. يساعد الصبار في علاج اضطرابات الدورة الشهرية بشكل طبيعي عن طريق تنظيم الهرمونات. للحصول على أفضل النتائج ، استخرج هلام الصبار الطازج من ورقة الصبار ، واخلطه في ملعقة صغيرة من العسل واستهلكه يوميًا قبل تناول الإفطار.


مشروبات تنزل الدورة وتنظف الرحم

الزنجبيل، قم بغلي 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج لمدة 5 دقائق. أضف القليل من السكر واشرب الخليط ثلاث مرات في اليوم بعد وجبات الطعام. ينصح بشدة الزنجبيل لتنظيم الدورة الشهرية والتخلص من عدم انتظام الدورة الشهرية.

الكمون
الكمون يحتوي، والكمون على عدد من الفوائد الصحية. يمكن استخدام الكمون المنقوع في علاج الدورة الشهرية غير المنتظمة. خذ ملعقتين من بذور الكمون وانقعها في الماء طوال الليل واشربها في الصباح. تحتاجين إلى شرب هذا الماء كل يوم لتنظيم الدورة الشهرية.


كيفية نزول الدورة الشهرية قبل موعدها

كيفية نزول الدورة الشهرية قبل موعدها، تعتبر البابايا الخضراء غير الناضجة مفيدة في تنظيم تدفق الدورة الشهرية لأنها تساعد على تقلص ألياف العضلات في الرحم. استهلك عصير البابايا غير الناضج بانتظام لبضعة أشهر ولكن لا تشربه خلال دورتك الشهرية.


مشروبات تنزل الدورة بغزارة

.يقال إن وجود الكافيين في القهوة يحفز هرمون الاستروجين ، مما يجعل الدورة الشهرية مبكرة. الكافيين هو أيضًا مادة كيميائية معروفة بتخفيف الآلام أثناء الحيض. وتشاركها الدكتورة ساريتا جوبتا وهي طبيبة نسائية في الرأي ، "هناك بعض الأطعمة التي ينصح بها أثناء الحيض لتخفيف الآلام ، والقهوة هي أبرزها لما يحتويه من مادة الكافيين وخصائصه المهدئة للصداع والصداع".

متى تنزل الدورة بعد شرب القرفة

 يمكن نزول الدورة بعد شرب القرفة ب٢٤ ساعة إذا كانت فى الموعد المحدد لنزول الدورة الشهرية ولكن عليك اكتشاف ان شرف القرفة يختلف من حالة لأخرى وشخص لآخر فيمكن ان تكون طبيعتك مختلفة عن غيرك مما يتنازلون القرفة وسريعا يتم نزول الدورة الشهرية. 


مصدر المعلومات موقع food.
المرجع. 1.أهم 7 أطعمة تحفز الدورة الشهرية: تحفز الدورة الشهرية ، بالطريقة الطبيعية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 حيل خارقة تخلصك من كابوس الكرش للأبد

بدون معاناة .. 10 طرق للتغلب على مشاكل الدورة الشهرية

فوائد بلح جوز الطيب

علاج تقلصات البطن بطرق بسيطة

علاج كثرة الغازات.. أعشاب وتمارين فعالة للتخلص من مشاكل الهضم

ترشيحاتنا

هل يجوز الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يجيب

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

بعد فحص أكثر من 145 ألف شخص.. الإمارات تسجل 1246 إصابة جديدة بـ كورونا

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان