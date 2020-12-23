وصفة تهبط العادة الشهرية، قد تكون الدورات الشهرية مؤلمة بالنسبة لبعض الفتيات والسيدات، وتعرف الدورة الشهرية غير المنتظمة طبيًا باسم قلة الطمث، وهي مشكلة شائعة لدى النساء، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة لفترات غير منتظمة من العادة الشهرية.





تسريع انتهاء الدورة الشهرية

يمكنك تناول بعض المشروبات الطبيعية لتسريع الدورة الشهرية فى نزولها والانتهاء منها سريعا وتمسكين الآلام.

الكركم

يعتبر الكركم من أفضل الأعشاب الطبية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم أيضًا. يفيد في تنظيم الدورة الشهرية وموازنة الهرمونات. تعمل الخصائص المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات على تخفيف آلام الدورة الشهرية. تستهلك ربع ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب أو العسل. خذها يوميًا لعدة أسابيع أو حتى ترى تحسنًا.







تمارين تساعد على نزول الدورة الشهرية

ممارسة اليوجا والتأمل، الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني في الجسم الذي يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية. تساعد اليوجا والتأمل في تخفيف التوتر. يمكن أن يضمن التأمل التوازن الهرموني المثالي في الجسم. هاتان الطريقتان هما أكثر الطرق فعالية للتحكم في عدم انتظام الدورة الشهرية بدون أدوية، تأمل، الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني في الجسم

تنزيل الدورة في يوم

القرفة، لا تساعد القرفة على تحسين مذاق الأطباق فحسب ، بل تساهم بشكل كبير في تنظيم الدورة الشهرية أيضًا. يوفر تأثير الاحترار داخل جسمك. اشرب كوبًا مليئًا بالحليب الدافئ وأضف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. بل إنه فعال في القضاء على تقلصات الدورة الشهرية.





اشياء تنزل الدورة في نفس اليوم

الصبار، لا تستخدمي هذا العلاج خلال فترات الدورة الشهرية. يساعد الصبار في علاج اضطرابات الدورة الشهرية بشكل طبيعي عن طريق تنظيم الهرمونات. للحصول على أفضل النتائج ، استخرج هلام الصبار الطازج من ورقة الصبار ، واخلطه في ملعقة صغيرة من العسل واستهلكه يوميًا قبل تناول الإفطار.







مشروبات تنزل الدورة وتنظف الرحم

الزنجبيل، قم بغلي 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج لمدة 5 دقائق. أضف القليل من السكر واشرب الخليط ثلاث مرات في اليوم بعد وجبات الطعام. ينصح بشدة الزنجبيل لتنظيم الدورة الشهرية والتخلص من عدم انتظام الدورة الشهرية.



الكمون

الكمون يحتوي، والكمون على عدد من الفوائد الصحية. يمكن استخدام الكمون المنقوع في علاج الدورة الشهرية غير المنتظمة. خذ ملعقتين من بذور الكمون وانقعها في الماء طوال الليل واشربها في الصباح. تحتاجين إلى شرب هذا الماء كل يوم لتنظيم الدورة الشهرية.







كيفية نزول الدورة الشهرية قبل موعدها

كيفية نزول الدورة الشهرية قبل موعدها، تعتبر البابايا الخضراء غير الناضجة مفيدة في تنظيم تدفق الدورة الشهرية لأنها تساعد على تقلص ألياف العضلات في الرحم. استهلك عصير البابايا غير الناضج بانتظام لبضعة أشهر ولكن لا تشربه خلال دورتك الشهرية.





مشروبات تنزل الدورة بغزارة

.يقال إن وجود الكافيين في القهوة يحفز هرمون الاستروجين ، مما يجعل الدورة الشهرية مبكرة. الكافيين هو أيضًا مادة كيميائية معروفة بتخفيف الآلام أثناء الحيض. وتشاركها الدكتورة ساريتا جوبتا وهي طبيبة نسائية في الرأي ، "هناك بعض الأطعمة التي ينصح بها أثناء الحيض لتخفيف الآلام ، والقهوة هي أبرزها لما يحتويه من مادة الكافيين وخصائصه المهدئة للصداع والصداع".

متى تنزل الدورة بعد شرب القرفة

يمكن نزول الدورة بعد شرب القرفة ب٢٤ ساعة إذا كانت فى الموعد المحدد لنزول الدورة الشهرية ولكن عليك اكتشاف ان شرف القرفة يختلف من حالة لأخرى وشخص لآخر فيمكن ان تكون طبيعتك مختلفة عن غيرك مما يتنازلون القرفة وسريعا يتم نزول الدورة الشهرية.



مصدر المعلومات موقع food.

المرجع. 1.أهم 7 أطعمة تحفز الدورة الشهرية: تحفز الدورة الشهرية ، بالطريقة الطبيعية

