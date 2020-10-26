بدون معاناة .. 10 طرق للتغلب على مشاكل الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية من أصعب الأشياء التى تمر بها المرأة حيث تسبب لها العديد من الآلام التى تختلف شدتها من وقت لآخر، وقد تصل في بعض الأحيان لدرجة عدم القدرة على اداء اي من المهام اليومية فضلا عن التوعك الشديد.









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عرض موقع " برايت سايد " توليفة من النصائح التى تساعد المرأة في التغلب على هذه الفترة المرهقة لتجتاز الدورة الشهرية دون ألم.









كيس ساخن أو جورب ساخن

عندما تكون التقلصات شديدة لدرجة لا يمكن تحملها ، استخدمي كيسًا ساخنًا (زجاجة) أو جوربا "ساخنا" مصنوعا يدويًا مليئًا بالأرز ويُطهى في الميكروويف لبضع دقائق.









كأس ​​الدورة الشهرية

الفوط والسدادات القطنية حتى القرن الماضي. كأس الحيض هو ما ينتظره الجميع. إنها ليست آمنة فحسب - إنها مصنوعة من السيليكون الطبي - ولكنها أيضًا مقاومة للتسرب بنسبة 99٪. جربه بنفسك!









سراويل داخلية خاصة

إذا كنتِ لا تزالين تشعرين بعدم الأمان مع كوب الدورة الشهرية ، يمكنك استخدام سراويل داخلية خاصة بالدورة الشهرية. يمكن ارتداؤها كحماية من تسريب السدادات القطنية أو كوب الحيض أو بمفردها. صحية وخضراء!









الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد في التقلصات ، مما يجعل تلك الأيام سهلة عليك وأبرز هذه الاطعمة هو الموز.









لا وجبات خفيفة مالحة

ستزيد الوجبات الخفيفة المملحة الأمر سوءًا مع كل التورم الذي تتعرضين له خلال دورتك الشهرية. حاول التمسك بالفواكه والأطعمة غير المملحة.









صفر كافيين

الكافيين يجعل التقلصات أسوأ. ثبت طبيا ، لذا حاولى استبدال فنجان قهوتك بفنجان قهوة منزوع الكافيين.









تطبيقات الفترة

العصر الرقمي الذي نعيش فيه جميعًا مفيد حقًا عندما يتعلق الأمر بتتبع دورتك. تساعدك تطبيقات الفترة على الاستعداد من خلال حساب موعد تلك الأيام.









طقم الفترة

يمكن أن تكون مجموعات الدورة الشهرية طريقة رائعة للتوقف عن القلق بشأن متى وما يجب شراؤه. لديهم دائمًا مجموعة متنوعة من منتجات النظافة ، ومن ثم فهي مجرد مسألة اختيار شخصي.









المسكنات

عندما لا يساعد أي شيء ، يمكن أن تكون المسكنات منقذًا حقيقيًا. قم ببعض البحث لإيجاد الحل الأمثل لنفسك.









مارسي اليوجا

تفضل بعض النساء تجنب المسكنات والالتزام بالقاعدة القديمة الجيدة: ممارسة الرياضة. اليوجا هي واحدة من أفضل الخيارات خلال فترة. يساعدك على الاسترخاء والتأمل ، فقط ما وصفه الطبيب!



