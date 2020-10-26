عادات غير متوقعة تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة

نمارس في بعض الأحيان أفعالا وعادات تضر ببشرتنا وجمالنا دون أن ندري ما يتسبب منها في ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "برايت سايد".





أكياس الوسائد يختار معظم الناس أكياس الوسائد القطن أو الكتان لأنها رخيصة جدًا، ولا تنزلق، ويسهل غسلها.

لكن أكياس الوسائد المصنوعة من هذه المواد يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يهتمون بمظهرهم. أولًا، هذا مخصص بشكل أساسي للأشخاص الذين يحبون النوم على جانبهم أو بطونهم. يمكن أن يزيد القطن السميك من خطر ظهور الخطوط الدقيقة على الجلد، والتي ستتحول إلى تجاعيد لاحقًا، كما أنها مواد بيئة جيدة لنمو البكتيريا.

الحل: استبدال القطن بالحرير فهو أغلى ثمنًا ولكن له العديد من المزايا فهو متين ولا يسبب تجاعيد في الجلد لأنه ناعم ويمنع نمو البكتيريا.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر





التدفئة المركزية والمكيفات

كلما كان الهواء في الخارج أكثر برودة، قلت الرطوبة التي يحتفظ بها. عندما يبرد في الداخل، يسخن الهواء، لكن كمية بخار الماء لا تزيد. هكذا يصبح الهواء في المنزل جافًا. والجلد والأغشية المخاطية لدينا هي أول من يعاني. يصبح وجهنا وجسمنا حساسين للغاية، ويبدأ في الحكة ويمكن أن يبدأ في التقشر. هذا يضعك في طريقك للبشرة الباهتة والتجاعيد.





الحل: استخدم مرطبات الهواء، واشترى بعض الكريمات فائقة الترطيب، واحتفظ دائمًا برذاذ الماء الحراري معك.





الصابون

الناس مجانين بشأن الحفاظ على أجسادهم ناعمة ونظيفة ورائحة لطيفة. لكن التنظيف اليومي للبشرة بمنتجات التنظيف يمكن أن يتسبب في إزالة الحاجز الدفاعي الطبيعي للبشرة . يقينا هذا الحاجز من البكتيريا ويمنع شيخوخة الجلد المبكرة.





الحل: اقرأ دائمًا ملصقات المكونات الخاصة بصابونك أو جل الاستحمام. ولا يزال من المستحسن تجنب الغسيل اليومي بالمنظفات.





الشاشات الزرقاء

يعرف الكثير من الناس أن كتابة الرسائل عبر الهاتف مع ثني العنق لأسفل يمكن أن يسبب الذقن المزدوج.





وأيضًا، هناك بحث يدعي أن الضوء الأزرق للشاشة (ضوء مرئي عالي الطاقة) يمكن أن يكون ضارًا مثل أشعة UVA وUVB.





الحل: إذا لم تكن هناك طريقة لتقليل الوقت الذي تقضيه أمام الكمبيوتر، فيمكنك تثبيت واقي شاشة خاص مضاد للضوء الأزرق. هناك أيضًا كريمات وقائية يمكنك استخدامها تسمى كريمات HEV.





فتح النوافذ

في الآونة الأخيرة، وجد العلماء علاقة مباشرة بين تلوث الهواء والشيخوخة المبكرة. لكن المنشآت الصناعية ليست السبب الوحيد لتلوث الهواء. الحياة في المدن الكبيرة ، بالقرب من الطرق السريعة، والجيران الذين يدخنون، والعديد من الحقائق الأخرى يمكن أن تسبب تلوث البيئة.





الحل: إذا كانت شقتك أو مكان عملك قريب جدًا من مصدر التلوث، فحاول تجنب فتح النوافذ. في الوقت الحاضر، يمكنك الحصول على جهاز لتنظيف الهواء الداخلي يزيل جزيئات التلوث ويساعد في التحكم في مستوى الرطوبة.





حمالات الصدر

الثدي القوي مرتبط بالشباب. هناك نظرية مفادها أن حمالات الصدر تحارب الجاذبية وتحافظ على إراحة الثدي . لكن لا يوجد أي مبرر علمي لهذه النظرية، ونظرية معاكسة تقول أن حمالات الصدر تجعل عضلات الصدر ضعيفة . وقد تم إثبات ذلك، المتخصصون على يقين من أن النساء اللواتي يتمتعن بسمات معينة (على سبيل المثال الغدد الثديية الكبيرة) يجب عليهن ارتداء حمالة الصدر للشعور بالراحة.





الحل: ارتدى حمالة صدر عند الضرورة فقط أو تجنبي ارتداءها على الإطلاق.





السكر

يؤدي السكر إلى زيادة الوزن الزائد. لكن أحدث الأبحاث تظهر أنه يسبب أيضًا الشيخوخة المبكرة والتهاب الجلد. داخل الكائن الحي، يبدأ السكر في إنتاج الجزيئات التي تهاجم الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن بشرة جميلة وناعمة.





الحل: توقف عن تناول السكر واستبدله بالعسل أو ستيفيا أو القيقب أو الأغاف أو شراب توبينامبور.





منتجات اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات اللحوم (مثل النقانق والهامبرجر) على الكثير من الدهون والمكملات المختلفة: على سبيل المثال، الفسفور والكبريتات. تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تفاقم حالة الجلد وتسريع عملية شيخوخة الجسم.





الحل: التقليل من استهلاك هذا الطعام.





مراحيض التنظيف

لا يعلم الجميع أن هناك العديد من القواعد التي يجب مراعاتها عند تنظيف المرحاض. بالطبع، نعلم جميعًا أنه من المهم الحفاظ على نظافة منطقة المرحاض وغسل أيدينا. لكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك طريقة شطف صحيحة. وإذا غسلنا المرحاض بالغطاء ، فإن البكتيريا والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض تتطاير في الهواء ... ويمكن أن تهبط على الشعر والملابس والجلد.





الحل: قم بخفض الغطاء في كل مرة قبل الشط.



