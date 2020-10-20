AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. 5 عادات لعلاج ألم الدوالي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:11 م
بدون ادوية .. 5 عادات
بدون ادوية .. 5 عادات لعلاج الم الدوالي
Advertisements
اسماء محمد
تعد دوالي الساقين من اكثر المشكلات الشائعة بين النساء في العصر الحديث .
ذكر موقع " mayoclinic " انه يمكن التغلب على الم الدوالي خاصة فى الحالات البسيطة والمتوسطة باتخاذ بعض الاجراءات والعادات التى يتم ادخالها على نمط الحياة وتغيير اللايف ستايل ، ابرزها.
ممارسه الرياضة
يعد المشي طريقة رائعة لتحفيز الدورة الدموية في الساقين ولكن يفضل استشارة الطبيب لتحديد مستوى نشاط مناسب لك.

راقب وزنك ونظام الغذائي
 التخلص من الوزن الزائد يزيل ضغطًا غير ضروري عن الأوردة الموجود فى الجسم ، ما تأكله يمكن أن يساعد ليس فقط في انقاص الوزن بل بعض الاطعمة تحسن من تدفق الدم في الجسم مما يحتم ضروروة تناولها ، واخرى تسبب احتباس الماء في الجسم مما يحتم ضرورة الابتعاد عنها مثل الملح .

انتبه لما ترتديه
 تجنبي ارتداء الكعب العالي تعمل الأحذية ذات الكعب المنخفض على زيادة تمرين عضلات الربلة ، وهذا أفضل لأوردة، ليس هذا فحسب لا ترتدي ملابس ضيقة حول منطقة الخصر أو الفخذ أو الساقين لأن هذه الملابس يمكن أن تقلل من تدفق الدم  لانحاء الجسم مما يؤثر على الدوالي.

ارفع ساقيك
من اهم الاجراءات التى تساعد فى تحسين الدورة الدموية في الساقين ، خذ عدة فترات راحة قصيرة يوميًا لرفع ساقيك فوق مستوى قلبك. على سبيل المثال ، استلقِ مع وضع ساقيك على ثلاث أو أربع وسائد.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة
احرص على تغيير وضعيتك بشكل متكرر لتشجيع تدفق الدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لمح البصر.. أسرع وصفة للتخلص من دوالي الساقين

تخلص من دوالى الساقين بهذه الوصفة السحرية

ألم لا يطاق.. علاج الدوالى بـ 3 وصفات طبيعية

بدون جراحة.. طرق لعلاج دوالي الساقين

يجب علاجها بسرعة.. مشكلة بالساقين تصيب الرجال والنساء

ترشيحاتنا

بالفيديو.. الحكومة تحذر من طقس الخميس

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

عوض تاج الدين يكشف خبرا سارا بخصوص لقاح الإنفلونزا ..فيديو

قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

ساسي يتواجد في نادي الزمالك بعد وصوله من المغرب

تركيا تتراجع وتعلن استعدادها للحوار مع اليونان.. ورد قوي من أثينا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود ولا ألوان.. حنان مطاوع تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرة الصحة والمرأة.. أحدث ظهور للراقصة البرازيلية.. وعلامات تؤكد إصابتك بـ كورونا من قبل

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات مثيرة للجدل لـ أميرة نايف في عيد ميلادها