بدون أدوية.. 5 عادات لعلاج ألم الدوالي

تعد دوالي الساقين من اكثر المشكلات الشائعة بين النساء في العصر الحديث .

ذكر موقع " mayoclinic " انه يمكن التغلب على الم الدوالي خاصة فى الحالات البسيطة والمتوسطة باتخاذ بعض الاجراءات والعادات التى يتم ادخالها على نمط الحياة وتغيير اللايف ستايل ، ابرزها.

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ممارسه الرياضة

يعد المشي طريقة رائعة لتحفيز الدورة الدموية في الساقين ولكن يفضل استشارة الطبيب لتحديد مستوى نشاط مناسب لك.





راقب وزنك ونظام الغذائي

التخلص من الوزن الزائد يزيل ضغطًا غير ضروري عن الأوردة الموجود فى الجسم ، ما تأكله يمكن أن يساعد ليس فقط في انقاص الوزن بل بعض الاطعمة تحسن من تدفق الدم في الجسم مما يحتم ضروروة تناولها ، واخرى تسبب احتباس الماء في الجسم مما يحتم ضرورة الابتعاد عنها مثل الملح .





انتبه لما ترتديه

تجنبي ارتداء الكعب العالي تعمل الأحذية ذات الكعب المنخفض على زيادة تمرين عضلات الربلة ، وهذا أفضل لأوردة، ليس هذا فحسب لا ترتدي ملابس ضيقة حول منطقة الخصر أو الفخذ أو الساقين لأن هذه الملابس يمكن أن تقلل من تدفق الدم لانحاء الجسم مما يؤثر على الدوالي.





ارفع ساقيك

من اهم الاجراءات التى تساعد فى تحسين الدورة الدموية في الساقين ، خذ عدة فترات راحة قصيرة يوميًا لرفع ساقيك فوق مستوى قلبك. على سبيل المثال ، استلقِ مع وضع ساقيك على ثلاث أو أربع وسائد.





تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

احرص على تغيير وضعيتك بشكل متكرر لتشجيع تدفق الدم.



