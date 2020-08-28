ألم لا يطاق.. علاج الدوالى بـ 3 وصفات طبيعية

- علاج الدوالي بوصفة الطماطم

- أقوى علاج طبيعي لألم الدوالي





انتشرت الدوالى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث تعتبر اكثر المشكلات الصحية المؤلمة للإنسان وينتج عنها عدم تحمل الوقوف على القدم فترة طويلة وتشوه مظهر القدمين وتفسد جمال المرأة.





وتنتشر دوالي الساقين بصورة كبيرة بين النساء وتسبب الاما قوية تجعلهن غير قادرات على الوقوف أو السير لفترة طويلة نوعا ما.

وقدم موقع "brightside " 3 وصفات طبيعية لـ علاج الدوالى بسرعة.





عصير الطماطم حيث تحتوى على حمض الساليسيليك الذي له خصائص تشبه الأسبرين ويعمل كمضاد للتخثر ، لمنع تجلط الدم وتحسين تدفق الدم.





وصفة 1





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بالإضافة إلى أن الطماطم غنية بالليكوبين ، الذي يتركز في أغشية الخلايا لدينا ويمنع تلف الدهون في خلايانا. إذا تم وضعه على الجلد موضعيًا ، فإنه يقلل من ظهور الأوردة التالفة ويؤثر على سمك وقوة وسيولة أغشيتنا ، مما يسمح بامتصاص العناصر الغذائية ويمنع دخول السموم.









التحضير والاستخدام:









قطعي حبتي طماطم إلى قطع صغيرة. حاولي ألا تفقد أيًا من البذور

ضعيهم في الخلاط لبضع ثوان حتى يصبحوا خليطًا ناعمًا ومهروسًا.

يوضع موضعيًا على الجلد 3-4 مرات في اليوم لمدة شهرين على الأقل.

وصفة 2







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المكونات وطريقة التحضير :





قومي بإحضار جزرة متوسطة / كبيرة وابشريها.

أحضري مصفاة واستخرجي العصير من الجزر المبشور في وعاء.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من هلام الصبار في نفس الوعاء.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح في نفس الوعاء.

وأخيرًا ، امزجيها جيدًا.

استخدمي وسادة قطنية وضعيها موضعيًا على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.

فوائد مكونات العلاج





تثبت العديد من الدراسات على الحيوانات أن الخل يمكن أن يقلل الدهون الثلاثية في الدم ، والجلطات الدموية ، والكوليسترول ، وضغط الدم، يقتل البكتيريا الضارة و يمنعها من التكاثر .









يحتوي جل الصبار أيضًا على حمض الساليسيليك ومركبات مطهرة أخرى تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب مما يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا للبثور ومنظفًا ممتازًا للبشرة. هي أيضا معبأة بالمعادن والإنزيمات ومضادات الأكسدة والفيتامينات A و C و E ، والتي تعمل جميعها معًا لتقوية حاجز البشرة .





الجزر مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن ، وخاصة فيتامين أ (من بيتا كاروتين ) ، والبيوتين ، وفيتامين ك (فيلوكينون) ، والبوتاسيوم ، والكبريت ، وفيتامين ب 6. تساعد في إصلاح أنسجة الجلد في حالة حدوث تلف. يمكن أن يخترق الجلد ويساعده على التعافي بشكل أسرع من الجروح الخارجية والصدمات

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وصفة 3

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المكونات وطريقة التحضير :









أحضري 1 حفنة من البقدونس المفروم وضعه في مقلاة.

أضيفي كوبًا من الماء واتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

يُرفع عن النار ويُغطى ويُترك ليبرد حتى يصبح فاترًا.

صفي السائل من البقدونس.

بعد ذلك ، أضيفي 3 ملاعق كبيرة من زيت الورد إلى السائل المصفى واخلطهم جيدًا.

اغمسي كرة القطن في الخليط وضعيها على المنطقة المصابة.

اشطفه بالماء الدافئ، كرري هذا مرتين في اليوم لمدة شهرين.









وترجع سر فاعلية هذه الوصفة لاحتوائها على البقدونس الغني بفيتامين سى وله خصائص إنتاج الكولاجين القوية. كما تمتصه مسام الجلد بسهولة شديدة ويساعد على تقليل ظهور الندبات والعيوب مما يجعله علاجًا منزليًا مثاليًا للوقاية من الدوالي وعلاجها.

أما زيت الورد العطري فيستخرج عن طريق روزا الدمشقية وقد اكتشف الباحثون أنه يحتوي على العديد من المركبات العلاجية المعروفة بتعزيز الشفاء في الجسم، ويحسن الدورة الدموية ويمنع تجمع الدم ويقوي الأوعية الدموية. إنه أحد أفضل الزيوت الأساسية لأوردة الساق، من خلال ضمان بقاء الأوعية الدموية سليمة وغير مسدودة ، سيتم منع حدوث الدوالي في المستقبل.