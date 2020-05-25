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مرأة

تناول عصير الطماطم مرة واحدة في الأسبوع يحميك من هذا المرض

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:01 ص
عصير الطماطم
عصير الطماطم
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لمياء الياسين
يعد التعامل مع أمراض الجلد ليس ممتعًا - سواء كان رد فعل تحسسي خفيف أو شيء أكثر خطورة ، مثل الصدفية أو الأكزيما إليك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتخفيف الألم  أو الحكة وشفاء الأمراض الجلدية المختلفة بشكل طبيعي.

ويقدم موقع برايت سايد وصفة  عصير طماطم  لعلاج حالات الجلد الشائعة بشكل طبيعي فيعد عصير الطماطم غني بفيتامين أ وفيتامين ج والليكوبين وبمضادات الأكسدة.

تعد فوائد عصير الطماطم للبشرة هى الحد من الحكة والاحمرار غير المعتاد وجفاف الجلد والتهيج مما يجعله علاجًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من الأكزيما والجلد. ينظم عصير الطماطم مستوى حموضة البشرة ويساعد على علاج الجلد المتهيج.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد الطماطم طريقة رائعة لمحاربة ظهور حب الشباب بسبب اللايكوبين المصاحب لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة. إنها تزيد من طبقة بشرتك الواقية ، وتزيد من إنتاج الكولاجين ، وتساعد خلايا بشرتك على التجدد.

تناولى  عصير الطماطم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على جميع فيتامين ج والليكوبين ويمكنك استخدم الطماطم كقناع للوجه لمدة 20 دقيقة لامتصاص مضادات الأكسدة وعلاج حب الشباب.
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