ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الطماطم؟

الطماطم من الأطعمة الصحية التى تتميز باحتوائها على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تحمى جسم الإنسان من الإصابة ببعض الأمراض.



أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول عصير الطماطم ، وتمثلت فى...



-يحارب سرطان الثدي، وسرطان البنكرياس، وسرطان البروستات، وسرطان القولون، لاحتوائه على مضادات الأكسدة

-يحتوي على فيتامينات ومعادن عدة مفيدة لجسم الإنسان.

-يحارب الكولسترول السيئ

-يساعد في علاج أمراض القلب

-يزيل الجراثيم العالقة في الجسم

-ينشط حركة الكليتين في الجسم

- يعالج فقر الدم لإحتوائه على الحديد

-يعالج التهابات المفاصل

- يخفف من الشعور ب الحموضة

-يسهل عملية الهضم

-مطهر للأمعاء و منظم لحركتها

-يعمل على نعومة البشرة

-يمنع ظهور حب الشباب

-يمنع تصلب الشرايين

-يمنح الطاقة و الحيوية للجسم

-يحارب هشاشة العظام و يعمل على تقويتها

- يساهم في تشكيل الأسنان والعظام للأطفال

- يساعد عصير الطماطم على تخفيف الوزن

-يعمل على تخفيف الآم الحمى

-يخفف حالة الإحتقان بالقصبات الهوائية

