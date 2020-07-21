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مرأة

النزيف أبرزها.. مضاعفات خطيرة لـ مرضى الدوالي الوريدية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الدوالي الوريدية عبارة عن الْتِواء وتضخُّم في الأوردة وقد يُصبِح الوريد السَّطحي مُصابًا بالدوالي، لكنَّ أكثرَ التأثيرات الشائعة تكون بالأوردة الموجودة في الساقَين ويرجِع هذا إلى الوقوف والمشي في وضع مُستقيم يَزيدان من الضغط على الأوردة في الحوض والساقَين.


ووفقا لموقع mayoclinic ، تتضمَّن مُضاعفات الدوالي الوريدية ما يلي:

القُرَح : قد تتكوَّن القُرَح المؤلِمة على الجلد بالقُرب من الدوالي ولا سيما بالقُرب من الكاحلين. عادةً ما تبدأ البُقْعة مُتغيِّرة اللَّون على الجلد قبل أن تتشكَّل القُرحة ققُم بزيارة الطبيب على الفَور إذا كنتَ تَشتبِهُ في الإصابة بالقُرحة.

الجلطات الدموية : تُصبِح الأوردة العميقة الموجودة داخل السَّاقَين مُتضخِّمة أحيانًا ويُمكِن أن تُصبِح السَّاق المُصابة مُؤلِمة وتنتفِخ في مثل هذه الحالات ويستدعي أيُّ ألمٍ أو تورُّم مُستمرٍّ في السَّاق عنايةً طبية لأنَّه قد يُشير إلى وجود جلطة دموية، وهي حالة معروفة طبيًّا باسم التِهاب الوريد الخثاري.

النزيف : أحيانًا قد تنفجِر الأورِدة القريبة جدًّا من الجلد يُسبِّب ذلك عادةً نَزيفًا بسيطًا فحسْب غير أنَّ أيَّ نزيفٍ يتطلَّب اهتمامًا 

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