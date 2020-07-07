5 أعراض لـ دوالي الساقين.. و8 طرق لعلاجها بدون جراحة.. وصفة سريعة تخلصك منها

وصفة سريعه تخلصك من دوالى الساقين تعرفى عليها

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وذكر موقع "mayoclinic " أنه تمكن السيطرة على الدوالى وتقليل الألم بوضع لايف ستايل سهل وبسيط، وهو باتباع الآتي: هناك بعض الحالات تشوه الدوالى جمال الساقين مما يفسد إطلالتهن خاصة المقبلات على الزواج

- التخلص من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي قليل الملح لمنع احتباس المياه وتورم الأرجل. - رفع الساقين أكبر وقت ممكن على مدار اليوم خاصة عند النوم على وسادة. - ابتعد نهائيا عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. - لابد أن تغير وضعية القدمين بين الحين والآخر أثناء الجلوس. ممارسة ممارسة الرياضة خاصة المشي طريقة فعالة لتحسين الدورة الدموية في ساقين. - ابتعد عن ارتداء أحذية ذو كعب عالي أوغير مريح. - ابتعد عن ارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين والخصر.

أسرع وصفة لعلاج الدوالى



بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها







وصفة خل التفاح وجل الصبار:

ملعقة من جل الصبار

5 قطرات من خل التفاح



ملعقة كبيرة من عصير الجزر

خطوات الوصفة وتطبيقها:

أحضر جزرة متوسطة كبيرة وابشريها.أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاحوأخيرًا اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.