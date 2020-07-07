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5 أعراض لـ دوالي الساقين.. و8 طرق لعلاجها بدون جراحة.. وصفة سريعة تخلصك منها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:22 م
دوالى
دوالى
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لمياء الياسين - أسماء محمد
وصفة سريعه تخلصك من دوالى الساقين تعرفى عليها
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تعد الدوالى إحدى أكثر المشكلات الصحية التي تعانيها فتيات كثيرات فيشعرن بالألم عند الوقوف لفترة طويلة أو السير مسافات طويلة وتتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح. 

إليك كيفية علاج الدوالي في المنزل وكيفية منعها في المستقبل بوصفة سريعه ولكنها فعالة للتخلص من دوالى الساقين.


أعراض الدوالى أنتبهى إليها

وفقا لموقع هيلث قد يتعرض البعض في سن صغير للإصابة بـ دوالي الساقين ، وهي مشكلة شائعة بين الكثير ولا تقتصر على سن معين  وتعد أبرز أعراض الدوالى ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق وتورم في اسفل الساقين و الشعور بحكة في جلد الساقين بجانب الاحساس بآلام وثقل بالساق وتشنجات العضلات .

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لايف ستايل سهل لعلاج الدوالى

هناك بعض الحالات تشوه الدوالى جمال الساقين مما يفسد إطلالتهن خاصة المقبلات على الزواج وذكر موقع "mayoclinic " أنه تمكن السيطرة على الدوالى وتقليل الألم بوضع لايف ستايل سهل وبسيط، وهو باتباع الآتي:

- التخلص من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي قليل الملح لمنع احتباس المياه وتورم الأرجل.
- رفع الساقين أكبر وقت ممكن على مدار اليوم خاصة عند النوم على وسادة. 
- ابتعد نهائيا عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
- لابد أن تغير وضعية القدمين بين الحين والآخر أثناء الجلوس.
- ممارسة الرياضة خاصة المشي طريقة فعالة لتحسين الدورة الدموية في ساقين.
- ابتعد عن ارتداء أحذية ذو كعب عالي أوغير مريح. 
- ابتعد عن ارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين  والخصر.

أسرع وصفة لعلاج الدوالى

بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها

وصفة خل التفاح وجل الصبار:
ملعقة من جل الصبار
5 قطرات من خل التفاح
ملعقة كبيرة من عصير الجزر

خطوات الوصفة وتطبيقها:
أحضر جزرة متوسطة  كبيرة وابشريها.
أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.
أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاح
وأخيرًا  اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.
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