بدون جراحة.. في دقائق تخلصي من الدوالي

أسباب عديدة للإصابة بدوالي الساقين تبدأ بزيادة الوزن وعوامل وراثية وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة والحمل بالإضافة الى عامل التقدم في العمر.
هل تريدين التخلص منها بعيدا عن الجراحة يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية التالية يقدمها موقع برايت سايد
وصفة الزيوت الطبيعية
المكونات المطلوبة:
زيت شجرة الشاي.
زيت زيتون.
زيت لوز مر.
زيت لوز حلو.
الطريقة:
تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.
ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.
وصفة زيت الزيتونوالليمون
المكونات :
٤ ملاعق زيت زيتون
١٠ فصوص ثوم
قطرات من عصير الليمون
طريقة استخدام الثوم في علاج دوالي الساقين :
اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في وعاء وأضيفي له ٤ ملاعق زيت الزيتون مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وقلبي الخليط جيدا .
ضعي هذا الخليط على مكان دوالي الساقين مع التدليك في حركات دائرية لمدة ١٠ دقائق ثم اتركيه حتى يمتصه الجلد ، وكرري التجربة ٣ مرات.