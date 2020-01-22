AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون جراحة.. في دقائق تخلصي من الدوالي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:01 ص
دوالى
دوالى
Advertisements
لمياء الياسين
أسباب عديدة للإصابة بدوالي الساقين تبدأ بزيادة الوزن وعوامل وراثية وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة والحمل بالإضافة الى عامل التقدم في العمر.

هل تريدين التخلص منها بعيدا عن الجراحة يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية التالية يقدمها موقع برايت سايد

 

وصفة الزيوت الطبيعية

 

المكونات المطلوبة:

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

زيت لوز مر.

زيت لوز حلو.

 

الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.

ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.

وصفة زيت الزيتونوالليمون

 

المكونات :

 

٤ ملاعق زيت زيتون

١٠ فصوص ثوم

قطرات من عصير الليمون

 

طريقة استخدام الثوم في علاج دوالي الساقين :

 

اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في وعاء وأضيفي له ٤ ملاعق زيت الزيتون مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وقلبي الخليط جيدا .

 

ضعي هذا الخليط على مكان دوالي الساقين مع التدليك في حركات دائرية لمدة ١٠ دقائق ثم اتركيه حتى يمتصه الجلد ، وكرري التجربة ٣ مرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفة طبيعية لعلاج آلام عرق النسا بأسرع وقت

هنتغدى إيه النهاردة.. حضري فاهيتا فراخ بوصفة سريعة مع الثومية

بدون جراحة.. وصفة سريعة للتخلص من دوالي الساقين.. تعرفوا عليها

بتتقصف كتير.. وصفة مذهلة لتقوية الأظافر

مش بتطول بسهولة .. وصفة مذهلة بفيتامين E للأظافر

بجنيه واحد فقط.. وصفات سحرية للبشرة والشعر

ترشيحاتنا

جاءت من المجهول .. من هي زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية ونائبة رئيس حكومة لبنان؟

بسبب سهراته الحمرا.. بسمة وهبة تحذر لاعبا بنادي شهير على الهواء

حسام البدري: أتمنى إيقاف الدوري المصري لهذا السبب .. فيديو

3 طرق تساهم في اكتشاف مرض سرطان الدم

عروس تلغي حفل الزفاف قبله بيوم وتفضح العريس

تعرف على الحارس البديل للنجم الساحلي أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور