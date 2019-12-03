ارتاح من ألم القدم.. اكتشف أعراض الدوالي وأشهر طرق علاجها.. ونوع غريب من الطماطم يعالجها نهائيا .. وعادات يومية تخلصك من الوجع

اعراض غير متوقعة للدوالي ابرزها الم بالقدم أثناء النوم

تعرف على تفاصيل علاج الدوالي بجراحة القسطرة

علاج الدوالي بالطماطم الخضراء

عادات يومية تساعد فى علاج الدوالي بدون جراحة





انتشر فى السنوات الماضية مرض الدوالي بشكل واسع بين النساء وكبار السن وهى إحدى المشاكل الصحية التى تصيب الأوعية الدموية وتجعلها تبدو أكبر وأضخم وتسبب آلاما شديدة خاصة عند الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.





قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن أمراض الأوعية الدموية من أكثر الأمراض المرتبطة بالقلب بل وصحة الجسم الجسم كله لذا لابد من الانتباه لأى خلل فيها وعلاجه بسرعة وهناك مجموعة من أعراض أمراض الأوعية الدموية الطرفية التى تمكننا من اكتشاف المرض بشكل سريع مما يرفع نسب الشفاء.





وتتضمن أعراض أمراض الأوعية الدموية وجود تقلصات وشد عضلي أثناء المشي لمسافة معينة ويختفي عند التوقف عن المشي لمدة معينة، ووجود ألم بالأصابع طوال الليل يمنع المريض من النوم، تساقط الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود.





وأشار "وليد" إلى أن هناك سببا خطيرا وراء الإصابة بمشاكل الأوعية الدموية وهو حدوث الغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية وقرح بالأطراف.

علاج الدوالي بالجراحة وأوضح "وليد" أن جراحة قسطرة الأوعية الدموية هو إجراء يتم من خلال بنج موضعي حيث يتم إدخال أنبوبة رقيقة (القسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع ومن خلالها يتم تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها ببالونة وفي بعض الأحيان يتم تركيب دعامة لضمان أن يبقى الشريان مفتوحا.

علاج الدوالي بالطماطم الخضراء اعتدنا على تناول الطماطم الحمراء وإضافتها للأطباق المختلفة والقليل منا من يعرف أن الطماطم الخضراء لها استخدامات وفوائد صحية لا تقل أهمية عن الطماطم الحمراء بل وعلاج العديد من الأمراض ومنها الدوالي.

وعرض موقع " boldsky" طريقة استخدام الطماطم الخضراء فى علاج الدوالي.

مكونات علاج الدوالي: 2 ثمرة طماطم خضراء متوسطة الحجم 1ملعقة كبيرة عسل

طريقة استخدام الطماطم الخضراء فى علاج الدوالي: - ضع لب الطماطم الخضراء والعسل في الخلاط ، مع بعض الماء حتى تصبح سائلة. - تناول هذا المشورب كل يوم فى الصباح قبل الإفطار. - يمكن فرك قشر الطماطم الخضراء على الدوالي.

يشترط للحصول على أفضل النتائج استخدام وصفة الطماطم الخضراء بانتظام وبكميات مناسب حيث تحتوي الطماطم الخضراء على قلوي سولانين ، وهو مركب لديه القدرة على تقليل جلطات الدم بشكل طبيعي ، حتى نتمكن من علاج الدوالي كما تعمل المواد المغذية في الطماطم الخضراء على تقوية جدران الأوردة مما يقلل من حجم الدوالي.

علاج الدوالي باللايف ستايل ظهر مؤخرا مصطلح اللايف ستايل واعتقد البعض انه مصطلح ترفيهي لن يهتم به إلا أبناء الطبقات الراقية لكن الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة أثبتت أهمية وضع لايف ستايل مناسب لكل انسان بوصفه من الأمور المهمة جدا لحمايته من أمراض عديدة.

واللايف ستايل عبارة عن نظام معين يضعه الإنسان لتنظيم جميع أمور حياته وضبطها بما يتوافق مع طبيعة جسمه وحالته الصحية وعمله ونشاطه اليومي وتحديد نوعية الأكل والتمارين الرياضية التى يمارسها.