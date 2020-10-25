حافظي على شبابك بماسك الـ 10 دقائق

تحلم كل امرأة بأن تظل تملك بشرة شبابية طوال الحياة.. ولكن التقدم في العمر والتعرض لبعض العوامل الضارة مثل سوء التغذية والتلوث تجعل الجلد اكثر عرضة لظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة. والشيء الوحيد القادر على عكس هذه العملية هو العناية بالبشرة بالطريقة الصحيحة للحفاظ على شبابها.









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من أكثر الاشياء التى تجعل الفتيات والنساء لايستطعن الانتظام في الاعتناء بالبشرة وتنظيفها هي صعوبة هذه الاجراءات واستغراقها وقتا طويلا سواء في الاستخدام او التحضير مما يتسبب في فقدان البشرة للرعاية اللازمة وزيادة احتمال تعرضها للكثير من المشكلات من بينها التجاعيد والشيخوخة .









قدم موقع "برايت سايد " خطوات ماسك الـ 10 دقائق الذي يساعد المرأة في الحفاظ على شبابها ومنع ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة.









يعتمد الماسك على زيت جوز الهند وصودا الخبز بفوائد كبيرة في مكافحة الشيخوخة، فصودا الخبز هي مكون طبيعي يستخدم لتقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتقليص المسام الكبيرة وتعزيز إنتاج الكولاجين عند تدليك الجلد.، أما زيت جوز الهند، مفيد جدًا في ترطيب بشرتك ، واختراق الجلد ، وعلاج الترهلات والتجاعيد التي تظهر مع مرور الوقت.









من خلال الجمع بين الاثنين سوف تكون قادرًا على تقشير بشرتك وترطيبها وتدليكها مما يعزز تدفق الدم تحت الجلد ويحفز إنتاج الكولاجين.









كيف تستعمل:

• املأي ربع إناء بزيت جوز الهند (اختر برطمانًا بغطاء حتى تتمكن من تخزينه لاستخدامه لاحقًا).

• أضيفي 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز واخلطها جيدًا حتى تتحول إلى عجينة.

• في الصباح ، استخرج ملعقة صغيرة من المعجون ودلكها على وجهك ورقبتك لمدة 1-2 دقيقة (تجنب منطقة العين الحساسة).

• اتركيه لمدة 10 دقائق.

• يغسل بالماء البارد ويترك حتى يجف

• كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع.



