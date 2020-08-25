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مرأة

بوتكس طبيعي .. ماسك يعالج التجاعيد حول الفم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:21 م
بوتكس طبيعي .. ماسك
بوتكس طبيعي .. ماسك يعالج تجاعيد حول الفم
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اسماء محمد
مع التقدم فى السن والتعرض لعدد كبير من الضغوط النفسية والعوامل المسببة للشيخوخة المبكرة تبدأ التجاعيد فى الظهور فى أماكن مختلفة من الوجه خاصة المنطقة المحيطة بالفم .
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ووفقا لما ذكره موقع " siobeauty" فإن القرفة مكون قديم في الأدوية التقليدية في الصين والهند يمكن تناول القرفة للمساعدة في توزيع السكر في الدم ، وتعزيز جهاز المناعة ، وتقليل الكوليسترول.

القرفة مفيدة لبشرة تحفز تدفق الدم إلى الطبقات العليا من الجلد ، حيث يعمل على تغذية وتنظيف وتعبئة الجلد المتجعد من الداخل ليعطى نتيجة مماثلة للبوتكس.

لاستخدام القرفة لعلاج خطوط الشفاه وتجاعيد الفم:
 امزجي رشة من القرفة المطحونة مع زيت طبيعي من اختيارك،و يعتبر زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند أو زيت فيتامين هـ خيارات رائعة لأنها توفر جميعًا فوائد إضافية لمكافحة التجاعيد.

دلكي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة
أزيلي المزيج بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف بمنشفة ناعمة
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