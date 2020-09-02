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مرأة

لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:29 م
تمارين للحفاظ على
تمارين للحفاظ على رقبة شابة
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اسماء محمد
تعد الرقبة من أول الاجزاء فى جسم المرأة التى يظهر عليها علامات التقدم فى السن والتجاعيد، ومن اهم اسباب ذلك هو عدم الاهتمام بها بالقدر الكاف مثل سائر أجزاء الجسم، كما ان الجلد بها رقيق جدا. 
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وعرض موقع " brightside " مجموعة من التمارين المختلفة للحفاظ على لياقة عضلات وجهك ورقبتك.
 
- حرك الفك السفلي للخلف وللأمام
- بروز شفتيك (على شكل حرف "o") واستمر لمدة 5 ثوان. كرر هذا التمرين عدة مرات. ثم ، افعل الشيء نفسه ، ونطق الصوت "E" كما في "eel
- اجلس مستقيمًا واضغط بيدك اليمنى على جبهتك. اضغط على يدك بقوة دون إمالة رأسك. شغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.
- اجلس مستقيمًا وضع يديك خلف رأسك واضغط بمؤخرة رأسك عليها دون إمالة رأسك للخلف. شغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.
- اجلس معتدلا. قم بإمالة رأسك للخلف وافتح فمك. حاول الوصول إلى شفتك العليا بشفتك السفلية دون وضع أسنانك معًا. كرر التمرين عدة مرات.
- تحقيق نتائج أفضل ، قم بإجراء هذه التمارين 1-2 مرات في اليوم. 
- يمكن أن تساعد التمارين العادية أيضًا في الحفاظ على رقبتك مناسبة لأن التمارين البدنية المنتظمة تحسن تدفق الدم وتثري الجلد بالأكسجين ، مما يجعله أكثر مرونة.
لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور
لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور
لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور
لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور
لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور
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