لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.. تمارين للحفاظ على رقبة شبابية.. صور

تعد الرقبة من أول الاجزاء فى جسم المرأة التى يظهر عليها علامات التقدم فى السن و التجاعيد ، ومن اهم اسباب ذلك هو عدم الاهتمام بها بالقدر الكاف مثل سائر أجزاء الجسم، كما ان الجلد بها رقيق جدا.

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وعرض موقع " brightside " مجموعة من التمارين المختلفة للحفاظ على لياقة عضلات وجهك ورقبتك.

- حرك الفك السفلي للخلف وللأمام

- بروز شفتيك (على شكل حرف "o") واستمر لمدة 5 ثوان. كرر هذا التمرين عدة مرات. ثم ، افعل الشيء نفسه ، ونطق الصوت "E" كما في "eel

- اجلس مستقيمًا واضغط بيدك اليمنى على جبهتك. اضغط على يدك بقوة دون إمالة رأسك. شغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.

- اجلس مستقيمًا وضع يديك خلف رأسك واضغط بمؤخرة رأسك عليها دون إمالة رأسك للخلف. شغل هذا المنصب لمدة 10 ثوان.

- اجلس معتدلا. قم بإمالة رأسك للخلف وافتح فمك. حاول الوصول إلى شفتك العليا بشفتك السفلية دون وضع أسنانك معًا. كرر التمرين عدة مرات.

- تحقيق نتائج أفضل ، قم بإجراء هذه التمارين 1-2 مرات في اليوم.