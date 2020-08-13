بدون بوتكس أو فيلر.. أسرع قناع لشد البشرة ومحاربة التجاعيد

قناع المايونيز والبيض









يحتوي البيض على البروتينات الأساسية والليسيثين التي تساعد على تنعيم البشرة وتقليل تجاعيد الوجه. يساعد على شد الوجه ويعمل مثل السحر لتحسين مظهر البشرة.





ماذا تحتاجين





1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 بيضة







كيفية تطبيقين الوصفة







في وعاء يوضع المايونيز ويتم كسر البيضة واخفقها معً المايونيز حتى تحصل على عجينة ناعمة ورقيقة.

ضعي المعجون على وجهك. اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلى وجهك لاحقًا باستخدام الماء العادي واتركيه حتى يجف.

كررى هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.





قناع مايونيز ، عسل وليمون







لا ينبغي أن يكون هذا المزيج مفاجأة لك. مع خصائص العسل المضادة للأكسدة والمضادة للشيخوخة يساعد القناع على حصو بشرتك على كل التغذية التي تحتاجها وتبدأ في التوهج من الداخل.





ماذا تحتاجين





2 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج





كيف تطبقين الوصفة







امزجى جميع المكونات في وعاء. ضعي الخليط على وجهك بالكامل. انتظرى لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله.





كررى هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة خالية من العيوب