AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون بوتكس أو فيلر.. أسرع قناع لشد البشرة ومحاربة التجاعيد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:02 م
تجاعيد
تجاعيد
Advertisements
لمياء الياسين
يمكنك منح بشرتك المزيد من التوهج بدون أى مواد كيميائية بأقنعه سريعة تعمل على تنعيم البشرة وتقليل تجاعيد الوجه. تساعد على شد الوجه ومنح بشرتك مظهر مثالى إليك مكونات الأقنعه وطريقة تطبيقها يقدها موقع برايت سايد


قناع المايونيز والبيض

 يحتوي البيض على البروتينات الأساسية والليسيثين التي تساعد على تنعيم البشرة وتقليل تجاعيد الوجه. يساعد على شد الوجه ويعمل مثل السحر لتحسين مظهر البشرة.

ماذا تحتاجين

1 ملعقة كبيرة مايونيز
1 بيضة

كيفية تطبيقين الوصفة

  في وعاء يوضع المايونيز ويتم كسر البيضة واخفقها معً المايونيز حتى تحصل على عجينة ناعمة ورقيقة.
ضعي المعجون على وجهك. اتركيه لمدة 30 دقيقة.
اغسلى وجهك لاحقًا باستخدام الماء العادي واتركيه حتى يجف.
كررى هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

قناع  مايونيز ، عسل وليمون

لا ينبغي أن يكون هذا المزيج مفاجأة لك. مع خصائص العسل المضادة للأكسدة والمضادة للشيخوخة يساعد القناع على حصو بشرتك على كل التغذية التي تحتاجها وتبدأ في التوهج من الداخل.

ماذا تحتاجين

2 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

كيف تطبقين الوصفة

 امزجى جميع المكونات في وعاء. ضعي الخليط على وجهك بالكامل. انتظرى لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله.

كررى هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة خالية من العيوب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون بوتكس أو فيلر.. أسرع قناع لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد

ب3 مكونات من مطبخك.. أسرع قناع لتفتيح البشرة

بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

فى لمح البصر .. أسرع وصفة طبيعية لتبييض القدمين

فاكهة مهملة تحارب التجاعيد وتمنحك بشرة أصغر لسنوات

بمكونان من منزلك.. تخلصي من كافة مشاكل البشرة قبل العيد

ترشيحاتنا

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

طريقة عمل كباب الحلة بأكثر من نوع

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات من القرآن الكريم.. علي جمعة يجيب

رانيا محمود ياسين تحذر جمهورها

ما يغلاش عليك..التموين: خصومات تصل إلى ألف جنيه..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون