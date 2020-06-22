AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتائج مضمونة .. علاج تجاعيد العين بهذه الوصفة؟

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:54 م
نتائج مضمونة ..علاج
نتائج مضمونة ..علاج تجاعيد العين بهذه الوصفة؟
Advertisements
اسماء محمد
تظهر التجاعيد فى المنطقة المحيطة بالعين بشكل مبكر عن باقى أجزاء الجسم؛ نظرا لأنها من أكثر الأماكن التى تتحرك فى وجه الإنسان، ولكنها فى نفس الوقت من أهم الأماكن التى تظهر جمال المرأة وظهور التجاعيد بها يشوه مظهر الوجه بشكل كبير.

عرض موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك طبيعي فعال فى علاج مشاكل البشرة وتجاعيد العين وجفاف البشرة.
مكونات ماسك تجاعيد العين:
ملعقة كبيرة زبادي
ماء الورد 
ملعقة كبيرة عسل 

طريقة عمل ماسك تجاعيد العين:
- اخلطي الزبادى مع العسل مع قطرات من ماء الورد جيدا ثم ضعيهم على التجاعيد في زوايا العين وأى منطقة جافة اخرى فى الوجه. 
- اتركى الماسك على المنطقة المراده لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء جيدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثور والبشرة الجافة

ماسك جوزة الطيب .. لعلاج التجاعيد والبشرة الباهتة وحب الشباب

من أول مرة .. ماسك فعال في علاج التجاعيد

بالشاي الأخضر واللافندر.. تخلصى من التجاعيد بسهولة

ماسك فيتامين E لترطيب البشرة ومنع التجاعيد

فيتامين E.. وصفة فعالة لعلاج التجاعيد والعلامات التعبيرية

ترشيحاتنا

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

الإفتاء توضح وضع الأضحية في ظل أزمة كورونا.. فيديو

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

بعد وفاة ابنه الرضيع.. نجوم الفن لـ أوس أوس: قلبنا معاك يا حبيبنا

الاتحاد الأوروبي: لسنا طرفا في ليبيا ولا الأكثر تأثيرا

الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا

AdvertisementS

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل .. تفاصيل

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

50 ألف منحة لتأهيل الشباب.. 3 وزراء يشهدون إطلاق رالى مصر لريادة الأعمال

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعي يكسب.. 5 حيل تمنحك بشرة متوهجة من غير مكياج

أصيبت بالعدوى أثناء صراعها مع المرض.. كورونا يهدد حياة طفلة مريضة بسرطان الدم

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا