نتائج مضمونة .. علاج تجاعيد العين بهذه الوصفة؟

تظهر التجاعيد فى المنطقة المحيطة بالعين بشكل مبكر عن باقى أجزاء الجسم؛ نظرا لأنها من أكثر الأماكن التى تتحرك فى وجه الإنسان، ولكنها فى نفس الوقت من أهم الأماكن التى تظهر جمال المرأة وظهور التجاعيد بها يشوه مظهر الوجه بشكل كبير.





عرض موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك طبيعي فعال فى علاج مشاكل البشرة و تجاعيد العين وجفاف البشرة.

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مكونات ماسك تجاعيد العين:

ملعقة كبيرة زبادي

ماء الورد

ملعقة كبيرة عسل





طريقة عمل ماسك تجاعيد العين:

- اخلطي الزبادى مع العسل مع قطرات من ماء الورد جيدا ثم ضعيهم على التجاعيد في زوايا العين وأى منطقة جافة اخرى فى الوجه.

- اتركى الماسك على المنطقة المراده لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء جيدا.



