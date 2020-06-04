استخدام الحلزون لمنع تجاعيد البشرة.. هاني الناظر يحذر من كارثة

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا بخصوص حيوان الحلزون الذي بدأت تستخدمه السيدات لـ تحفيز كولاجين البشرة.
وكتب الناظر قائلا: "أود أن أحذر بصفتي طبيب أمراض جلدية من تقليعة جديدة غير صحية بدأت تنتشر للأسف على صفحات التواصل الاجتماعي ويتم الترويج لها للبنات والسيدات وذلك باستخدام حيوان الحلزون (من الآفات الزراعية التي تؤذي الأشجار والنباتات ويعيش داخل قوقعة )".
وأضاف: "بوضعه على البشرة يفرز إفرازات هلامية على جلد الوجه حيث يتم الترويج أن هذه المادة تؤدي لتحفيز الجلد لتكوين الكولاچين وبالتالي يعطي نضارة ويمنع التجاعيد".
وتابع: "لكن الحقيقة هذا كلام غير علمي تماما وعلى العكس ونحن في مثل هذه الظروف لا يجوز المجازفة بوضع مثل هذه الافرازات على البشرة وتعريضها لأي ملوثات وقد تؤدي إلى حدوث حساسية جلدية والتهابات مؤلمة ومضاعفات اخر".
ونصح الناظر بعدم الانسياق وراء الترويج لهذه التجارة الغريبة وتجنب أخطارها.