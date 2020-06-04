استخدام الحلزون لمنع تجاعيد البشرة.. هاني الناظر يحذر من كارثة

وأضاف: "بوضعه على البشرة يفرز إفرازات هلامية على جلد الوجه حيث يتم الترويج أن هذه المادة تؤدي لتحفيز الجلد لتكوين الكولاچين وبالتالي يعطي نضارة ويمنع التجاعيد".

وتابع: "لكن الحقيقة هذا كلام غير علمي تماما وعلى العكس ونحن في مثل هذه الظروف لا يجوز

المجازفة

بوضع مثل هذه الافرازات على البشرة وتعريضها لأي ملوثات وقد تؤدي إلى حدوث حساسية جلدية والتهابات مؤلمة ومضاعفات اخر".