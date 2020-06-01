ابعد عن الشر وغني له.. هاني الناظر : احمي نفسك بالكمامة والتباعد الاجتماعي





وقال الناظر " المثل الشعبي بيقول ابعد عن الشر وغني له ..طيب النهاردة ايه هو الشر ونغني له ازاي ؟ الشر هو كورونا واقول لحضرتك ازاي تغني له.









واضاف الناظر " الاول تلبس له الكمامة وانت في وسط الناس ثانيا خللي مسافة كبيرة بينك وبين الاخرين ثالثا تغسل ايديك بالماء والصابون اول ما ترجع البيت وياريت تستحمي افضل.





رابعا تناول معلقة عسل نحل الصبح وتاكل سلاطة خضراء عليها ليمون كثير الظهر مع الغذاء والحلو بتاعك كثر فيه من البرتقال والجوافة واوعي تنسي شرب المياه واخيرا نام ٨ ساعات متواصلة.





وانهي الناظر منشوره " اغنية سهلة وابعد عن الشر وعيش في امان الله"



