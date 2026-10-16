استجابة لضغوط ترامب.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال فرقاطة إلى الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة «كيونج شينمون» الكورية الجنوبية، الخميس، أن كوريا الجنوبية تدرس توسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في ظل الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حليفته سول لتقديم الدعم للحرب في إيران.

التوترات في الشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة، تدرس سول توسيع نطاق عمليات وحدتها البحرية «تشيونغهاي» المكلفة بمكافحة القرصنة، والتي أُرسلت إلى خليج عدن عام 2009، ليشمل خليج عُمان، الذي يربط المنطقة بمضيق هرمز، دون أن تحدد الصحيفة مصادر معلوماتها.

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج تعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان لتمديد مهمة الوحدة، المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.

كما تدرس الحكومة إرسال فرقاطة إلى المنطقة لتعزيز العمليات، وفقًا للصحيفة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان لوكالة «رويترز»، إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار إلى البرلمان لتمديد مهمة الوحدة قبل انتهاء مدتها في 31 ديسمبر 2026.



وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في خليج عدن يشهد تدهورًا، مع ارتفاع حاد في أنشطة القرصنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لهيئة البث الكورية الجنوبية «YTN»، تضم وحدة «تشيونغهاي» حاليًا مدمرة من فئة السفن التي تبلغ حمولتها 4400 طن، ومروحية للعمليات البحرية، وما يصل إلى ثلاثة زوارق مطاطية صلبة البدن، ونحو 300 فرد من القوات المسلحة.

وانتقد ترامب سول بسبب ما وصفه بعدم تقديم دعم كافٍ للحرب في إيران، كما قلّص نطاق المناورات العسكرية المشتركة الكبرى بين القوات المسلحة للبلدين خلال الصيف الجاري، في خطوة أثارت قلق الحليف الأمريكي.

وفي 18 سبتمبر، قال الرئيس لي إنه لن ينشر أصولًا عسكرية في الشرق الأوسط بطريقة قد تجر بلاده إلى الصراع، لكنه أوضح أن سول تدرس إمكانية الاضطلاع بدور أكبر في حماية الملاحة البحرية في المنطقة.