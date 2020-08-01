نتائج مضمونة .. ماسك الموز لعلاج تجاعيد الجبهة

تعد تجاعيد الجبهة من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء عند تقدم العمر ولأنها فى مكان واضح من الوجه تجعل مظهر المرأة أقل جمالا .









عرض موقع "بولد سكاى " طريقة عمل ماسك تجاعيد الجبهة فى المنزل بمكونات طبيعية.





مكونات ماسك تجاعيد الجبهة :









موزة ناضجة

3 ملاعق طعام من اللبن الرائب

1 ملعقة كبيرة من العسل الخام

طريقة عمل ماسك تجاعيد الجبهة:

اهرسي موزة ناضجة وأضيفي باقى المكونات لها.

اخلط جميع المكونات جيدًا لصنع معجون ناعم.

ضعي القناع على جبين و اتركيه من 20-25 دقيقة.

اشطفه جيدًا بالماء الفاتر بمجرد الانتهاء.

يستخدم من 2-3 مرات في الأسبوع .



