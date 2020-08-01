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مرأة

نتائج مضمونة .. ماسك الموز لعلاج تجاعيد الجبهة

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:31 م
نتائج مضمونة .. ماسك
نتائج مضمونة .. ماسك الموز لعلاج تجاعيد الجبهة
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اسماء محمد
تعد تجاعيد الجبهة من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء عند تقدم العمر ولأنها فى مكان واضح من الوجه تجعل مظهر المرأة أقل جمالا .


عرض موقع "بولد سكاى " طريقة عمل ماسك تجاعيد الجبهة فى المنزل بمكونات طبيعية.

مكونات ماسك تجاعيد الجبهة :


موزة ناضجة 
3 ملاعق طعام من اللبن الرائب 
1 ملعقة كبيرة من العسل الخام 
طريقة عمل ماسك تجاعيد الجبهة:
اهرسي موزة ناضجة وأضيفي باقى المكونات لها. 
اخلط جميع المكونات جيدًا لصنع معجون ناعم.
ضعي القناع على جبين واتركيه من 20-25 دقيقة.
 اشطفه جيدًا بالماء الفاتر بمجرد الانتهاء. 
يستخدم من  2-3 مرات في الأسبوع .

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