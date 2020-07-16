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مرأة

فاكهة مهملة تحارب التجاعيد وتمنحك بشرة أصغر لسنوات

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:01 ص
تجاعيد
تجاعيد
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لمياء الياسين
الفاكهة مليئة بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل بشكل جيد لمنح بشرتك التوهج والتخلص من تجاعيد الوجه إليك قناع سريع لا يحتوي على مواد كيميائية تساعد على التغلب على البشرة الباهتة إليك قناع البابايا الغني بإنزيم يسمى بابين وهو عامل تقشير للبشرة ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة لإضافة توهج طبيعي لبشرتك

ماذا تحتاجين ..

2-3 قطع كبيرة من البابايا
1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة الاستعمال

في وعاء اهرسي البابايا في أضيفى العسل إليه واخلطى جيدًا. ضعي الخليط على وجهك. اتركيه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء البارد. يمكنك تطبيق القناع 3 مرات أسبوعيا للتخلص من تجاعيد البشرة وستدهشين بالنتيجة ..
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