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مرأة

5 مرات في الأسبوع.. نوع من التمارين الرياضية مفيد لمرضى القلب

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:30 م
نوع من التمارين الرياضية
نوع من التمارين الرياضية مفيد لمرضى القلب
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حياة عبد العزيز
شهد العبء العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية ارتفاعًا حادًا، تم تسميته كسبب رئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، والسبب وراء ذلك هو عاداتنا الحياتية السيئة وخياراتنا الغذائية غير الصحية.

أشارت دراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء إلى أن الأشخاص الذين أجروا تمارين الإطالة خمس مرات في الأسبوع شهدوا تحسنًا في وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب  بشكل عام في جميع أنحاء أجسامهم.

تشير هذه النتيجة ببساطة إلى أن التمدد المستمر يمكن أن يكون مفيدًا لتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وهو مفيد أيضًا لقلبك.

قسم الباحثون 39 مشاركًا إلى ثلاث مجموعات مختلفة، طُلب من مجموعة واحدة أن تأخذ جلسة إطالة لمدة 40 دقيقة كل أسبوع من تمدد الساق والكاحل والقدم، وقامت المجموعة الثانية بنفس التمارين، ولكن لمدة 20 دقيقة فقط على الجانب الأيمن من الجسم.

وجد أن المتطوعين الذين كانوا في كلتا مجموعتي التمدد لديهم ضغط دم منخفض وتيبس أقل في الشرايين، علاوة على ذلك، زاد تدفق الدم في شرايين الفخذ والركبة والذراع بشكل ملحوظ.

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كيف تفعل تمرين التمدد :

الخطوة 1: قف بشكل مستقيم على الأرض مع ابعاد قدميك عن بعضهما البعض. يمكنك الوقوف بالقرب من الحائط للحصول على الدعم.

الخطوة 2: الآن اثني ركبتك اليمنى وارفع كعبك الأيمن باتجاه أردافك (خلف جسمك).

الخطوة 3: شغل المنصب لمدة 5 ثوانٍ ثم أعد رجلك إلى الأرض.

الخطوة 4: كرر الأمر نفسه مع الساق الأخرى.
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