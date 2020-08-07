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مرأة

وجبة لا تخلو منها السفرة تسبب الوفاة بأمراض القلب.. احترس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:42 م
اكلة متداوله بيننا
اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين في جامعتي مانشستر وسالفورد، أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بـ أمراض القلب بسبب الزرنيخ الطبيعي الموجود في هذا المحصول.  

ووجدت نتائج الدراسة أن استهلاك الأرز بكميات كبيرة يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين مستخدميه بنسبة تزيد عن 6%، ممن يتناولونها باعتدال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

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وكشف الباحثون، أن محصول الأرز يتجمع فيه مادة الزرنيخ الكيميائية بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي تم ربطه منذ وقت طويل بالأمراض السرطانية وأمراض القلب وأمراض الكبد المرتبطة بالنظام الغذائي، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يتسبب في الوفاة.


ويعتبر الأرز عنصرًا أساسيًا في الوجبات الغذائية في جميع أنحاء العالم ويعتمد عليه ملايين الأشخاص في البلدان النامية لتوفير السعرات الحرارية والمغذيات القيمة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ الموجود في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50000 حالة وفاة مبكرة يمكن تجنبها سنويًا. 

ويتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في التربة ويزداد في المواقع التي استخدمت فيها مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الزرنيخ أو المياه الممزوجة بالسموم لأغراض الري.

ويُزرع الأرز عبر غمره بالمياه، مما يساعد في سحب الزرنيخ من التربة إلى الماء قبل أن تمتصه النباتات في النهاية، ويعتبر الأرز ضعيفًا بشكل خاص لأن الزرنيخ يحاكي المواد الكيميائية الأخرى التي يمتصها النبات عبر نظام الجذر ، مما يسمح للسموم تجاوز دفاعات النبات.

ودرس باحثون استهلاك الأرز في إنجلترا وويلز وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن التعرض للزرنيخ حيث نتائج الدراسة بأن الإكثار من تناول الأرز يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر المؤلف المشارك للدراسة، انه تشير الدراسة إلى أن أعلى من 25 في المائة ممن يستهلكون الأرز قد يكونون أكثر عرضة لمخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للزرنيخ غير العضوي مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون الأرز بكميات كبيرة.

اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب
اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب
اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب اكلة متداوله بيننا وتسبب في الوفاة بأمراض القلب
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